Faluünnep, amely a családokra fókuszált

Lukács Géza faluja és szűkebb hazája szépségeit örökíti meg fotóin • Fotó: Gergely Imre

Az utóbbi években a szárhegyi önkormányzat arra törekszik, hogy

a Nagyboldogasszony napi búcsúhoz kötődő falunapok, valóban a falu népéről szóljanak, és az a szándék, hogy minél többen kivegyék ebből a részüket.

Az immár hatodik alkalommal megrendezett családnevek focibajnoksága idén kibővült, azért, hogy olyan családok is megmutathassák magukat, akik a sportban, labdarúgásban talán kevésbé lennének esélyesek, de van más amiben jók lehetnek. Ezért került sor a pénteki labdarúgó torna után szombaton főzőversenyre, vasárnap pedig a részben a falu történelmét érintő, részben pedig általános műveltségi témájú kérdésekből összeállított kvízvetélkedőre.

Amint az egyik szervező, Györffy Zsolt elmondta, nem volt kötelező mindhárom versenyszámba benevezni, a lényeg az volt, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki leginkább megfelelő.

Az Oláh család például csak a főzőversenyen vett részt. A focibajnokságnak már komoly hagyománya van, és ahogy máskor, most is remek hangulatban zajlottak a meccsek, a kötelező módon hölgy játékosokat is bevető Gál, Györffy, Len, Gáspár, Bartis, Deák, Szabó, Ferencz, Ördög, Becze, Sajgó, és Csergő előnevűek csapatai között.

A sportos eseményt pedig közös vacsora zárta, ami még inkább hozzájárult a barátságos közösségi élményhez.

A főzőversenybe hat, a ki-mit-tud vetélkedőbe hét csapat kapcsolódott be.

A rangsorolásban nyilván azok végezhettek az elsők között, akik mindhárom napon pontokat gyűjtöttek. Közülük

Beczék bizonyultak a legsikeresebbeknek megelőzve az azonos pontszámot gyűjtött második azaz a Sajgó és a Gál, valamint a harmadik helyen záró Györffy csapatokat.

„A falunapok célja, hogy legyen egy alkalom, amikor találkozni tudunk, és örülni a találkozásnak.

Máskor miden nap tudjuk szidni a másikat, de most lehetőség van elbeszélgetni egymással, közelebb kerülni egymáshoz

– fogalmazott a rendezvénysorozat kapcsán Györffy Zsolt.

A szervezők úgy gondolják, az idei háromnapos vetélkedő egy jó kezdet, amit jövőre tovább kell vinni, fejleszteni, bővíteni is akár, például a főzőversenyt is, amelynek termékeit szintén közösen fogyasztották el, barátokkal, ismerősökkel, családtagokkal a csapatok.

A 22. Szárhegyi Napok természetesen nem csupán a vetélkedőről szólt: kulturális, sport és szórakoztató események követték egymást.

Különlegességnek számított Lukács Géza fotókiállítása, amelyet miközben sokan megtekintettek a vásártéren, rá is csodálkozhattak, hogy milyen szép helyen is élnek a szárhegyiek, illetve környékbeliek.

A fotókon ugyanis a falu, illetve Gyergyószék más településein található épített, vagy természeti látnivalók köszöntek vissza. Szárhegy, Gyergyószék szép, látni is kell: mutatott rá Lukács Géza.