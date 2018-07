Faluünnep a kihalt falurészen

Szombaton ismét benépesült a kihalt falurész. „Kicsibükk a lelkekben él” – hangzott el az eseményen • Fotó: Pethő Melánia

Az idei falunapok jelszavát magyarázva kifejtette, az „... egy úton...” egyfajta iránymutatás a megmaradáshoz, közös akaratot, együttműködést, egységet üzen. „Az együttműködés nyitottságot, egymás véleményének az elfogadását, az egymásra való odafigyelést, a megismerésnek a vágyát feltételezi. Azt is jelzi a mottó, hogy valahonnan valahová tartunk. Aki útra kel, be kell tartson bizonyos szabályokat. Ahhoz hogy egyénileg és közösségileg is siker kísérje az életünket, be kell tartsuk a szabályokat. Az útra keléshez bátorság, vállalkozószellem, kreativitás, megannyi sok minden kell” – magyarázta.

Nyilvánvaló a változás a hétköznapi életben is, de hogy milyenek is voltak a mindennapok a múlt század közepetájt a székely faluban, arról ezúttal ízes beszámolót kaptak a résztvevők Petréd Amália nénitől és László Lőrinc bácsitól.

„A háború után az egy-kétgyermekes család annyira ritka volt, mint most a három vagy annál többgyermekes. Az emberek összetartóbbak, segítőkészebbek voltak, a respekt a mostanihoz hasonlítva a tetőfokán járt” – fogalmazott Lőrinc bácsi. Mesélt az egymást váltó történelmi korokról, társadalmi változásokról, és kifejtette, a megnövekedett igény az oka annak, hogy az emberek ma teljesen másként élnek, mint régebb. „Ez hordozza a családszaporulatot is. Mert van olyan, hogy két leány van egy családban, s mind a kettőnek külön szoba kell...” – mondta.

Elismeréseket osztottak ki



A szombati napon sport, szórakoztató és kulturális eseményeket is kínált a falunapi program, és vasárnapra is tartogatott mindezekből bőséggel. A zárónapra ütemezte a dísztanácsülést is az önkormányzat, amelynek keretében szokás szerint díjazták az értékek felmutatásában jeleskedő remeteieket. A díszpolgári címet Szabó Rozália nyugdíjas gyógyszerésznek ítélte az önkormányzat, a Pro Remete díjat Molnár Ibolya nyugdíjasként is aktív hivatali munkatárs kapta. Díjazták a Tiszta udvar, rendes ház elnevezésű verseny nyerteseit, és ezúttal a nyugdíjas pedagógusok, illetve egy aktív pedagógusokból álló munkacsoport is kitüntetést vehetett át.