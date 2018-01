Falugyűlésen számoltak be a szárhegyi elöljárók

Alapos mérleget ismerhettek meg az érdeklődők a falugyűlésen • Fotó: Gergely Imre

Az elmúlt év utolsó munkanapján számolt be Danguly Ervin polgármester és Györffy Gábor alpolgármester a szárhegyi önkormányzat évi tevékenységéről. Elhangzott: az infrastruktúra fejlesztése nyilván fontos, de arra is odafigyeltek, hogy „a közösség egyben legyen”, ezért szerveztek és támogattak számos közösségi, kulturális és sportrendezvényt.

Közel tízmillióból gazdálkodtak

A polgármester pénzügyi beszámolójából kiderült, 2017-ben 9 millió 830 ezer lej bevétele volt Gyergyószárhegy községnek, ebből 1 millió 260 ezer lejt jelentett a község polgáraitól befolyt adók összege, 3 millió 800 ezer lej állami támogatásból, 2 millió 840 ezer pályázatokból folyt be, ugyanakkor faeladásból is jelentős bevételre, 1 millió 930 ezer lejre tett szert a község. A kiadások 7 millió 950 ezer lejt tettek ki. A működési költségek mellett ebből 1 millió 797 ezer lej jutott beruházásokra, illetve a soron következő munkálatok előkészítésére. Jelentős tételt és

előrelépést jelentett 2017-ben, hogy elkészült a Bástya utca és a községháza előtti tér felújítása, amelynek átadása hamarosan megvalósul,

miután a kivitelező elvégzi a még hátralévő apróbb javításokat. Erre tavaly 645 ezer lejt fizettek ki. Utcai térfigyelő kamerákat vásároltak 24 ezer lejért, utcák és sáncok javítására költöttek 101 ezer lejt. A későbbiekben lesz eredménye azoknak a pályázatoknak, amelyek előkészítésére szintén komoly összegeket költöttek. Ilyen például az iskola udvarára tervezett napközihez, valamint az útjavításokhoz szükséges előtanulmányok kifizetése.

Útjavítások éve volt

A 2017-es évben jóval több szárhegyi utcán végeztek komoly javításokat, mint az azt megelőző években – ismertette Györffy Gábor alpolgármester. Ezen utcákban és a patakmedrek takarításánál

a februári árvíz is megmutatta, hogy hol kell minél gyorsabban beavatkozni,

és ez is halaszthatatlanná tette a munkálatokat. A megvalósítások között sorolta még fel a Maros-híd rendbetételét, a labdarúgópálya öltözőinek felújítását, és azt, hogy a hokipályára új palánkot állítottak, és nekiláttak a güdüci tűzoltógarázs építésének is. Megnyugtatásként azt is közölte, hogy a folyamatban lévő vízvezetési munkálatok nyomán nem maradnak meg a jelenlegi állapotok, hiszen, amint az idő engedi, a kivitelező visszaállítja a munkálatot megelőző állapotba az érintett út menti területeket.

Az útjavítások látványosak lesznek ebben az évben is

– hangzott el. Most értek abba a fázisba a Sáros utca és a Tőkés utca régóta tervezett felújításával, hogy a versenytárgyalás is lezajlott. A vesztes cég megtámadta ugyan a licit eredményét, de ennek kivizsgálásán is túljutottak. Remélik, hogy az illető cég nem fog újabb eljárást kezdeményezni, és akkor tavasszal elkezdődhet az aszfaltozás.

Felgyorsul a víz- és a csatornahálózat építése

2018-ban is több nagyarányú munkálat esedékes Szárhegyen. A község 6,5 milliós uniós támogatást nyert, amiből minden egyes portát rá tudnak csatlakoztatni az ivóvízhálózatra, és a csatornahálózat is tejesen kiépül. A vízszükségletet részben a gyergyószentmiklósi hálózathoz való csatlakozással, részben pedig egy új kút fúrásával fogják biztosítani. Ez a kettő bőven elegendő lesz – mondták. Mihelyt egy utcában elkészül a víz- és csatornahálózat kiépítése, akkor már következhet is az aszfaltozás, ugyanis erre is pályázatot nyertek, közel egymillió euró értékben. Ebből

6,5 kilométernyi út épül meg, ami 13 utcát jelent.

Mindez biztosan nem lesz befejezve 2018-ban, de lényeg, hogy elkezdődik a kivitelezés – fűzte hozzá a polgármester.

A kisebb léptékű, idénre tervezett munkálatok között említették a központi rész területrendezési tervének elkészítését, járdaépítést a főút mentén, a patika épületének feljavítását, a hokipályán a tribün felújítását, a sportcsarnok körüli és a plébánia előtti tér rendezését, illetve a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatását is. Ugyanakkor folytatni fogják a tavaly elindított kalákaprogramot is.

Az eseményen beszámolt a polgárőrség vezetője, és az önkéntes tűzoltók munkájáról is szó esett. Hallható volt, munkájuk eredményeként lényegesen javult a szárhegyi közbiztonság. Tevékenységükhöz lényeges támogatást ígértek a községvezetők.