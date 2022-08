Falfestmény, amely segít megfogalmazni az álmokat és a gondolatokat

A Cup of Color nevű szervezet hongkongi, német és svájci művészekből álló csapata két hétig dolgozott a 40 méter széles falat borító alkotáson. Előbb a vázlat készült el, majd a végleges munka. A Nicolae Bălcescu Általános Iskola épületén látható festmény felhőjátékot szemléltet, amelyhez különféle ábrák társulnak.

A szervezők étellel és itallal várják az érdeklődőket, illetve meg lehet majd tekinteni fotókat és egy filmet is a falfestmény elkészültének a folyamatáról, továbbá lehetőség adódik elbeszélgetni a Cup of Color csapatával. A Cup of Color 2016-ban alapított svájci nonprofit szervezet.

A Cup of Color (magyarul: Színkehely) elnevezésű szervezet tagjainak vágya, hogy „lássák felragyogni a szépség fényét és reményét (a színpompás cseppet) a különböző közösségekben (a kelyhekben) annak érdekében, hogy az emberek tiszteletben, szabadságban s méltósággal élhessék életüket.” A művészek a közösségekkel kölcsönösen lelkesítik egymást azáltal, hogy velük együtt falfestményeket alkotnak annak érdekében, hogy reménnyel töltsék el az előbbieket.