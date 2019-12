Faimport váltja a falopást

Az országos trendekhez képest Székelyföldön érezhetően csökken a törvénytelen fakitermelés, ezzel párhuzamosan lankad az érdeklődés a feldolgozásra szánt és helyben kitermelhető fa iránt is. Az erdőkitermelést, rönkszállítást nyomon követő informatikai rendszer teljes körű bevezetése ugyanakkor tovább késik.

A kivágott fa teljes körű nyomon követését biztosító informatikai rendszer bevezetése, amely átláthatóvá tenné a fa útját az erdőtől a feldolgozásig, továbbra sem lehetséges, többszöri halasztás után most jövőre várják ennek véglegesítését.

Az erdészeti hivatalok ugyanakkor azzal is szembesülnek, hogy egyre több a feldolgozásra alkalmas, kitermelhető fa, amelyet nem tudnak értékesíteni.

– ismertette, hozzátéve, a tűzifa beszerzésére is van törvényes lehetőség. A szakember azt is elmondta, mindenkinek joga és lehetősége van bármikor jelenteni, ha törvénytelenséget gyanít. ,,Mi majdnem 40 fős személyzettel rendelkezünk, rövid idő alatt ott tudunk lenni a helyszínen. De gyakorlatilag jelentések nem érkeznek, amik érkeznek, azoknak 80 százaléka alaptalan vagy téves” – magyarázta.

,,Idén még kevesebb ilyen esetről tudunk, a mennyiség is jóval kisebb – látszik, hogy a jó irányba változik a lakosság mentalitása az erdőt illetően” – vélekedett. Az igazgató szerint ehhez hozzájárul a szigorú szabályozás is, amelyek miatt

Faexport helyett behozatal

Nem várt helyzetet is eredményez a feldolgozásra szánt fa piacának és árának változása. Cătălin Mutică igazgató arról számolt be, hogy jelentősen csökkent az érdeklődés a műfa iránt, mert sok feldolgozó cég megszűnt, átalakult. ,,Nekünk folyamatosan van feldolgozásra alkalmas fánk amelyet sokkal nehezebb eladni mint korábban.

A fa piaci értéke csökkent, jelentős széldöntések nyomán az európai piacon nagy mennyiségű kitermelhető fa jelent meg, és ez látszik nálunk is. Sok cég Csehországból, Olaszországból kedvezőbb áron hoz fát annál, mint amit itthon beszerezhet

– vázolta. András Róbert, a zetelaki magánerdészet vezetője szerint most már külföldről is olyan mennyiségű fát importálnak, mint amit itt kitermelnek, ezért helyben nehezebb értékesíteni a fát. ,,Most például közel 30 ezer köbméter eladatlan fa van az erdészetünk területén. Lengyelországból, Szlovákiából Csehországból, Ausztriából, Németországból importálnak a cégek, de ezzel egy iparágat, sok székelyföldi munkahelyet veszélyeztetünk, és erre nem gondol senki” – részletezte. Mint elmondta, egy fafeldolgozó cég vezetőjétől tudja, hogy

ha a telephelyére ugyanannyiért kerül a fa, mint innen, akkor külföldről veszi, mert egyszerűbb az ügyintézés, míg nálunk ez sokkal nehézkesebb.