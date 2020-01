Facsemetéket rongáltak Zsögödben

Megcsonkítottak, „derékba törtek” a járda mentén ültetett facsemeték közül többet is ismeretlenek a hétvégén a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában. A városi kertészet tőlünk értesült az esetről.

• Fotó: Gábos Albin

A Szász Endre, valamint a Zsögödi Nagy Imre utcák felújítását követően a csíkszeredai városi kertészet többnyire mezei juharfákat ültetett a járdák mentén. A facsemeték közül azonban nemrég többet is letörtek ismeretlenek, de a fák megrongálása korábban is előfordult, ugyanis ezeken az útszakaszokon több fa is korona nélkül maradt.

Burista Csilla, a csíkszeredai városi kertészet vezetője tőlünk értesült a facsemeték megcsonkításáról. Elmondta, tavaly 6-7 esetről szereztek tudomást. Általában, ha szükséges akkor pótolják ezeket a fákat, de ha úgy látják, a jól meggyökerezett csemete megél, csak a tetejét törték le, akkor nem ássák ki, hanem a koronáját nevelik újra.