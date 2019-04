Ezúttal nem maradt a gazdák nyakán a pityóka

Amikor minden összejött a pityókatermelőknek. Magas áron értékesíthették a burgonyát • Fotó: Gecse Noémi

„Máskor többet hoztak be külföldről, és rendkívül nyomott áron” – tette hozzá. Idén a Hargita megyei gazdák 1,60–1,70 lej körüli értékben adhattak túl a tavalyi termésen. „Nem kell irigyelni a jó árat a gazdáktól, mert két-három éve csak nagyon alacsony áron értékesíthették az étkezési burgonyát. Arra is volt példa, hogy még el sem tudták adni, készleten maradt a termés, az állatokkal voltak kénytelenek feletetni” – jegyezte meg az igazgató.

Hargita megyében tavaly 7500 hektáron termesztettek burgonyát, és hektáronként átlagban 24 ezer kilogramm pityóka termett a beültetett területeken. Török Jenő úgy véli, várhatóan idén is közel 7500 hektáron ültetnek krumplit a megyében. „A gazdák szeretnének idén is sokat ültetni, de kevés a jó minőségű vetőmag, a külföldről hozott vetőmag és a helyi is nagyon drága.” Török információi szerint tízszer annyi vetőmagot tudtak volna eladni a gazdák, mint amennyijük volt készleten, akkora volt rá a kereslet. A belföldi vetőmag ára kilónként 1,50–1,70 lej körül alakult, a minősített külföldi vetőmagért kilónként 4 lejt is elkértek. Egyébként

nemcsak a burgonyát, hanem a gabonát, a cukorrépát, a sárgarépát, a káposztát és a hagymát is jó áron értékesíthették a gazdák.

„A mezőgazdaságban legkevesebb két-három év átlagával kell számolni, úgy lehet jövedelmező a tevékenység. Nem lehet csak egy év eredménye alapján hosszú távra tervezni, mert előfordulhat, hogy egyik évben nem lehet jó áron eladni a termést, de a következőben már igen” – emelte ki az igazgató.

Maradt a termelőnek is

Keresztes Vencel, a csíkszentmártoni Burgabotek Mezőgazdasági Társulás elnöke megkeresésünkre elmondta, hamar túladtak a pityókán, és jó áron sikerült értékesíteniük. „Tulajdonképpen az 1,50–1,60 lej kilónkénti ár a krumpli valós ára, amiből maradhatott profit a termelőnek is” – magyarázta a szakember. Tavaly 1 lej körüli áron tudták értékesíteni a termés kilóját, amelyből 10–20 százalék maradt a termelőnek. Mint megtudtuk, társulásuk a jó termés érdekében kizárólag külföldi, minősített vetőmagot használ.

Kétszeres áron kínálják

A termelői árhoz a kereskedők, viszonteladók ráteszik a maguk árrését, így a burgonya gyakran kétszeres áron kerül a boltokba, piacokra. A csíkszeredai zöldségpiacon 2,95 lejért adták a csíki pityóka kilóját, az egyik nagyáruházban a belföldi fehér krumplit pedig közel 3 lejért kínálták. Gyergyószentmiklóson szintén 3 lejért lehetett egy kilogramm pityókához hozzájutni, akárcsak Marosvásárhelyen a kövesdombi piacon. A külföldről behozott újkrumpli ára drasztikus: kilónként akár tíz lejt is elkérnek érte.