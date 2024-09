Ezúttal Makfalván szúrt szemet a székely zászló

A makfalviakat számos meghurcoltatás érte már, ennek ellenére a helyiek korábban sem adták fel a szimbólumhasználatért vívott harcot. Mint ismeretes, Makfalva volt Székelyföld egyik első települése, ahol a kétezres évek elején kitűzték a székely lobogót a községháza homlokzatára. A lobogó miatt a Maros Megyei Prefektusi Hivatal – más önkormányzatokkal együtt – Makfalvát is támadta 2014-ben, ugyanakkor a Hármasfaluban a települések egykori neveit jelző táblák kihelyezése miatt is összetűzésbe keveredett a községházával. Korábbi beszámolónk tanúskodik róla, hogy a helybéliek nem adták fel: a községházáról eltávolíttatott székely zászló helyett az önkormányzat egy másikat állított fel Makfalva központjában 2018-ban, ugyanakkor túljártak az azóta menesztett prefektus eszén is, és faragott táblákra cserélték ki a hármasfalusi – csókfalvi, székelyszentistváni és atosfalvi – illegálisnak és a gépkocsivezetőkre nézve veszélyesnek ítélt falunévtáblákat.