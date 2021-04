Ezt tartogatja a következő két hét időjárása

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az április 26-a és május 9-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzés értelmében Erdélyben a sokévi átlaghoz képest kifejezetten hűvös napok következnek, nappal is 12 fok körül alakul az átlag, éjszaka pedig akár fagypontig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Április 28-a után felmelegszik az idő, április 30-án és május elsején 20–22 fok lehet nappal, 7–10 fok hajnalban. Május 2-a és 9-e között enyhe lehűlés következik be, a maximumok átlaga 18, a minimumoké 6 fok lesz. Enyhe esőzés a két hét alatt végig előfordulhat, április 30-án, május 1-jén, 4-én, 5-én és 6-án viharok is kialakulhatnak.

A hegyekben április 26–28-a között az átlagosnál hidegebbre kell számítani, nappal sem lesz több 6 foknál, hajnalban pedig mínusz 4 fok is lehet. Később felmelegedés kezdődik, április 30-án és május elsején 12 fokos maximumokkal és 4 fokos minimumokkal számolhatunk. Ezt követően ismét lehűl a levegő, nappal átlagban 10, éjjel 2 fokot mérnek majd a hőmérők. A következő két hét első napjaiban vegyes csapadékra, majd esőzésekre kell felkészülni a hegyvidéken, olykor villámlás, dörgés is előfordulhat – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.