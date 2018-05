Ezt is megértük: székely zászló loboghat az autonómiában

Gagauziába vitték a magyar dalt és a székely zászlót • Fotó: Balázs Ferenc Vegyeskar

A székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar nemrég tért vissza a gagauz autonóm tartományból, ahol egy ottani együttes meghívására a Cazaclia faluban megrendezett Hederlez fesztiválon lépett fel. Itt Igor Dodon moldáv köztársasági elnök, Irina Vlah, Gagauzia kormányzója, Anna Niagora, a helyi parlament elnöke, Szergej Anasztaszov, Komrat polgármestere, Grigori Chior, Cazaclia polgármestere, valamint egyházi és világi elöljárók előtt énekeltek – olyanoknak, akik

még nem láttak székely viseletben fellépő magyarokat.

A székelyudvarhelyieken kívül közel félszáz gagauz, bolgár, török, lengyel, orosz énekkar és néptánccsoport szórakoztatta késő estig a többezres közönséget. Az ünnepséget a moldáv központi, valamint a gagauziai televízió is közvetítette, ahol interjúkban ismertették a Balázs Ferenc Vegyeskart – tudtuk meg Bíró Edit elnöktől.

HIRDETÉS

Az 1994. december 23-án törvényhozással megalakult, hivatalosan Gagauz Autonóm Területi Egység néven ismert térségnek

regionális parlamentje, önálló közigazgatása és egyeteme van. Az itt található földek, ásványlelőhelyek, természeti erőforrások, ingóságok és ingatlanok a Moldovai Köztársaság népének tulajdonába tartoznak.

Érdekes, hogy a gagauzokat bolgároknak is nevezték, nyelvük a török archaikusabb formája, de a lakosság beszél oroszul, románul, törökül és bolgárul is. „Ami meglepett minket, hogy a termőföldeken

nincs egy talpalatnyi hely, ami parlagon heverne.

Megtapasztaltuk azt is, hogy a gagauzok nemcsak a földet szeretik, hanem az embereket is, barátságosak, nyíltszívűek, szeretettel fogadták a székelyeket. Szállásunk a tartomány fővárosában, Komratban volt, amely hazai viszonylatban nézve kisváros, hiszen csak 23 ezer lakosa van. Érkezésünk után a polgármester fogadott a hivatalában, hosszan érdeklődött a székelyek eredetéről, az autonómiaharcról, a szimbólumainkról, és megígérte, hogy az ajándékba vitt székely zászlót kitűzi a meglévők mellé” – számolt be élményeikről Bíró Edit.