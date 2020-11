Ezt is megértük: leállították az indokolatlan fakivágásokat Marosvásárhelyen

A Brassó utcában több fát megjelöltek a napokban, a piros pettyesek egyelőre kivágásra vannak ítélve • Fotó: Haáz Vince

A lakók által benyújtott igényléseket és az esedékes metszéseket jegyzékben összesítették és erről közvitát szerveztek. Ezeken túlnyomó részt a fakivágásokat és gyakori fametszéseket helyeslő lakótársulási képviselők vettek részt, de mindig szóhoz jutottak az ökológusok is. Ők mindig arra figyelmeztették a hallgatóságot és főleg a városháza és a virágkertészet képviselőit, hogy

Közvita is volt

Formaság volt a bizottság

A közvitán ismertetett jegyzéket, amely tartalmazta az ősszel és tavasszal esedékes fametszéseket, de a kivágásra ítélt fák helyét és fajtáját is, jóvá kellett hagyja a városházi illetékes szakbizottság. Ennek tagjai voltak a tanácsosok, a virágkertészet alkalmazottai, de környezetvédő szerveztek képviselői is. A visszajelzések alapján azonban ez a bizottság nem működött hatékonyan, és a környezetvédők véleményét, ha egyáltalán meghívták a gyűlésekre, nem vették figyelembe. Ami azt is jelentette, hogy

a városlakók által zavarónak, veszélyesnek mondott fákat általában minden előzetes vizsgálat, felmérés nélkül kivágták.

Az évek során olyan fákat is kivágtak, amelyek egészségesek voltak, de valakinek eltakarták a kilátását, elsötétítették a lakását, vagy csak akadályozták a parkolásban. A fakivágásos összképhez az is hozzátartozik, hogy szinte nem volt olyan év Marosvásárhelyen, hogy viharos szélben ne dőljön ki egy-két fa, s bizony volt, amikor nemcsak parkoló gépkocsikban tett kárt, hanem embereket is megsebesített.