Ezrek jelenléte igazolta a Székelyföldi Lovas Ünnep létjogosultságát

Az égiek is kedveztek a tizenegyedik alkalommal megrendezett Székelyföldi Lovas Ünnepnek, hiszen három napig ragyogó napsütésben kerülhettek közelebb a természethez, csodálhatták a lovakat, szurkolhattak a versenyeken mindazok, akik kilátogattak a gyergyószentmiklósi Tűzoltók utca végén található helyszínre.

Felsorolni is hosszú lenne, mi mindent láthatott az a több ezer ember, aki megmutatta, szükség van erre a rendezvényre a térségben. Egy év kihagyás, a 2017-ben megrendezett X. Székelyföldi Lovas Ünnep után ismét bebizonyosodott, hogy az itt élők kötődnek a lovakhoz, lovas sportokhoz. Ezt hangsúlyozták a megnyitó beszédekben is. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere kiemelte, hogy

A lószeretet, a lóval való foglalkozás az öröm és a lehetőségek tárháza

– mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Kelemen Hunor, az RMDSZ államfőjelöltje az 1980-as éveket idézte vissza, amikor a lovas rendezvények által a magyar emberek a szabadság szigetét alakították ki.

A három nap alatt többek között voltak különböző lovas versenyek, fogathajtás, Páll Ágnes díjugrató verseny, munkalovak, illetve a szekeresek megmérettetése, a legkisebbek, sőt, az elöljárók is összemérték tudásukat. Mindegyik versenyen ugyanúgy szurkolt a közönség, és ezúttal is nagy sikere volt a polgármesterek összecsapásának, amelyen már hagyományosan nemcsak a települések vezetői, hanem más politikai tisztséget betöltő személyek is részt vettek, vidám perceket szerezve a jelenlévőknek.

Idén a legjobbnak Tánczos Barna szenátor bizonyult,

mellé Bege László, Gyergyóalfalu alpolgármestere és Puskás Elemér, Gyergyóditró polgármestere állhatott fel a dobogóra.