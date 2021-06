Ezért pereli be a jelenlegi városvezetés a volt polgármestert

Nehéz helyzetben a város. Számos problémával szembesült az új városvezetés Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Ezt a büntetést ki tudjuk, és ki fogjuk fizetni a város költségvetéséből, a városlakók pénzéből. De pert fogunk indítani a volt városvezető, Dorin Florea ellen, aki elmulasztotta megszervezni a szelektív hulladékgyűjtést, és aki miatt most a városlakók pénzéből ezt a büntetést ki kell fizessük.

Mint a jelenlegi polgármester kiemelte, a volt városvezető és a városháza illetékesei közül valaki vagy valakik eltitkolták a fent említett bírságot, mivel nem szerepelt a könyvelésben adósságként. Soós szerint akkor szereztek erről az összegről tudomást, amikor a kényszervégrehajtó jelentkezett, és be akarta hajtani a tetemes összeget.

Amint megkötik a szerződést az új szolgáltatóval, meghirdetik a városszintű nagytakarítást is, ami idén tavasszal elmaradt. Soós Zoltán szerint a tíznapos késéssel elkezdett favágást és zöldövezet-karbantartást sikerült napirendre hozni, a lakók bejelenthetik a városházán, ha még vannak olyan helyszínek, ahol nem végeztek a fűnyírással, a nyesedékek elhordásával.

Soós Zoltán arról is beszámolt, hogy a lakótelepekre a szeméttárolók mellé fadobozokat fognak elhelyezni a zöld hulladéknak, ezekbe fogják gyűjteni, majd hetente egyszer elszállíttatni a faágakat és a fűnyesedéket. Azáltal, hogy ezek nem kerülnek be a közös hulladékba, máris sokkal kevesebb szemét kerül a telepre, és kevesebbet kell fizetnie a városnak. A zöld hulladékot a Virágkertészetnél tudják értékesíteni.

Marosvásárhely polgármestere arról is beszélt, hogy napok kérdése, és meg fogják kötni a szerződést az új, ideiglenes hulladékszolgáltatóval. Olyan céget választottak, amely vállalja a szelektív hulladékgyűjtést is.

A nagytakarítást is el fogjuk kezdeni, előre leközölt program szerint, és azt szeretnénk, ha jövőtől évente négy alkalommal lenne, hogy tiszta és élhető legyen a város.

Nekifogtunk az utak javításának, aszfaltozásának is. Elsősorban a Szabadság utca és környéke van napirenden, hiszen itt évek óta el voltak hanyagolva az utak. De a Kishegyszőllő utcájának a felújítási tervét is átnézzük, és ott legkésőbb augusztustól elkezdjük a munkálatokat. Foltozgatni tudunk csak a Gheorghe Șincai és Ion Dumitrache utcákban, mert ott a vízvezetékcsere még nem történt meg. A lakók utcajavítással kapcsolatos kérdéseit is feljegyezzük és lehetőségeink szerint javítunk, ahogy lehet” – zárta a polgármester.