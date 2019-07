Ezer Székely Leány Napja: azt üzeni, hogy Székelyföld volt, van és lesz

Székely ruhás leányok és legények népesítették be a csíksomlyói nyerget szombaton, ahol az Ezer Székely Leány Napja alkalmából közel háromezer népviseletben érkezőt regisztráltak. A jövő évi rendezvény tiszteletbeli házigazdája Csíkdelne lesz, a lakosságszámhoz viszonyítva onnan érkeztek a legtöbben székely ruhában a találkozóra.

Több ezren látogattak ki idén is az Ezer Székely Leány Napjára a csíksomlyói nyeregbe, ahol a déli órákban ünnepi szentmisével nyitották meg Székelyföld legnagyobb hagyományőrző rendezvényét. Ez egyben az idei esemény egyik újdonsága is volt, hiszen a korábbi években a csíksomlyói kegytemplomban tartották a misét.

Ezúttal azonban visszatértek a korábbi gyakorlathoz, a nyeregben pedig az idei tiszteletbeli házigazda, Csíkszentgyörgy község főesperese, Pál Vilmos Barna celebrálta a szentmisét.

A települések táblái alatt a Hármashalom-oltárhoz felvonuló csoportok ezúttal nem a házigazda település által felállított székely kapun haladtak át, hanem a csíksomlyói pápalátogatás alkalmából elhelyezett kapun. Résztvevőkből pedig idén sem volt hiány, hiszen

a hagyományoknak megfelelően Székelyföld számos térségéből érkeztek népviseletbe öltözött csoportok az eseményre,

többek között Csíkszékről, Udvarhelyszékről, Gyergyószékről, Háromszékről és Marosszékről, illetve távolabbi vidékekről és külföldről is. Emellett Csíkszereda testvértelepüléseinek küldöttségei is ellátogattak Csíksomlyóra Kaposvárról, Makóról, Székesfehérvárról és Hajdúnánásról, de jelen volt egy diákcsapat Óbudáról, illetve a Tolna megyei Egyesített Bukovinai Székely Népdalkör is képviseltette magát.