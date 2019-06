Ezer eurót ajánlanak a nyomravezetőnek a megrongált sportautó tulajdonosai

A 2016-os évjáratú Ford Mustang sportkocsiban körülbelül 3000 eurónyi kár keletkezett, amikor az – egyelőre – ismeretlen elkövető több helyen kivágta a lehajtható vászontetőt. Az eset még szombatra virradóan történt.

A jármű az amerikai autók importjával foglalkozó vállalkozók, Dezső Miklós és Kis István közös tulajdonában van. Mint elmondták,

biztosak abban, hogy a vandalizmus célja nem az volt, hogy nekik személyesen kárt okozzanak, hanem valaki pusztán a rongálás „öröméért” tette, amit tett.

Ugyanis korábban már többször, más nagyobb értékű autóval is parkoltak ott, ahol a Mustang is volt, és sosem érte őket bántódás. Hogy pontosan hol, azt nem szeretnék elmondani, hogy ezáltal is kizárják a pénzjutalom reményében jelentkező, hamis információkat közlő, esetleg ártatlanokat befeketítő személyeket. Aki ugyanis valóban látta, tudja, hogy mi történt, annak azt is tudnia kell, hogy hol zajlott a rongálás. Annyit közölnek, hogy egy, a városközpont környékén található udvarban történt a vandalizmus, tehát egy olyan helyen, amely nem zárt, de nem is egy forgalmas hely. Főként nem éjszaka.

Nagy a felháborodás

A Facebookon közzétett felhívást már több mint 1200-an megosztották, és a hozzászólásokból is kiderül, sokakat felháborít az eset. Többen további pénzjutalmakat is felajánlottak a nyomravezetőnek.

Dezső Miklós és Kis István nem tett rendőrségi feljelentést, úgy gondolják, a nyilvánosság segítségével könnyebben kiderül, ki a tettes.

Úgy gondolják, ha valaki „vagányságból” rongált, akkor el fog hencegni a „hőstettéről”, és ezért nem fog titokban maradni.

Nem fordultak rendőrséghez, mert nem bíznak abban, hogy a hatóság, a lakosság segítsége nélkül elég hatékony lenne. Pár hónapja a Virág negyedben öt autót rongáltak meg ismeretlen tettesek, visszapillantó tükröket törtek le, de azóta sem derült ki hogy ki, vagy kik voltak. Valószínűleg, akik tudják, nem mernek az ilyen esetekről beszélni, félve a tettesek bosszújától.

Dezső Miklós és Kis István ígérik, semmiképpen nem osztják meg annak a kilétét, aki hasznos információkat ad számukra a Mustang megrongálójáról. A tettes törvény előtt fog felelni.

Mindenképpen szeretnék, ha kézre kerülne a rongáló, hiszen ha nem így történik, akkor az illető még nagyobb önbizalommal fog további hasonló cselekedeteket elkövetni – mondták. Információkat a 0738-316 161-es számon várnak.