Ezer csomag törvénytelenül beszerzett cigarettát találtak nála, előzetes letartóztatásba helyezték

Három balesethez és egy ammónia-szivárgáshoz vonultak ki a tűzoltók

Néhány óra leforgása alatt három olyan autóbaleset is történt Maros megyében, ahol a tűzoltók beavatkozására is szükség volt, ugyanakkor egy különleges vészhelyzet gyanúja miatt is riasztották őket hétfőn – tájékoztat közleményében a Maros megyei tűzoltóság.