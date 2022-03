Ezekre a beruházásokra költenek pénzt idén az udvarhelyszéki önkormányzatok

Utak, épületek felújítására, területvásárlásra és további fejlesztésekhez szükséges dokumentumok elkészítésére költik idei költségvetésük beruházási tételeit az udvarhelyszéki települések. Van olyan önkormányzat is, ahol nem elégedettek az idei büdzsével, meglehetősen szűkösnek tartják – a munka viszont idén sem áll meg a községekben, kisvárosokban.

Az említett szakaszokon zajlott már korszerűsítés, így már csak alapozni kell, és teríthetik is le az aszfaltot – magyarázta az elöljáró. A megvalósítások érdekében az fejlesztési minisztérium Anghel Saligny-programjában pályáztak, és várják a mielőbbi eredményhirdetést, a szükséges önrészeket elkülönítették a büdzsében. Ezenkívül tervben vannak kisebb munkálatok a sólyomkői (kerítésépítés), illetve a nagykúti (újrafödés) iskolánál is.

idén közel ötven kisebb-nagyobb beruházási tételre különítettek el pénzt, hiszen a folyamatban lévő beruházások mellett többet elkezdenek, ugyanakkor a későbbiekben felkínálkozó pályázati lehetőségekre is fel akarnak készülni.

Szeretnék folytatni például a területek telekkönyveztetését, ugyanakkor a Bartók Béla Művelődési Ház felújítására vonatkozó kivitelezési terv befejezésére is fordítanak összeget, hiszen már idén maguk mögött tudnák az renoválással kapcsolatos közbeszerzési eljárást.

Elképzeléseik szerint befödhetik idén a Hófehérke Napköziotthon új épületét – eddig csak az alapozás történt meg –, parkolót alakítanak ki a Gábor Áron Művelődési házzal szemben, és egy sportcsarnok építésébe is belefognának.

Készül a dokumentáció, hogy szolgálati lakásokat építhessenek az egészségügyi dolgozóknak és az iskolafelújításokkal kapcsolatos projektekre is különítettek el pénzt.

Ezenkívül még ingatlanvásárlásokat is terveznek. Azt is megtudtuk, hogy dokumentációt készítenek a Madarasi Hargita felé vezető út leaszfaltozására is.

Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere arról számolt be, hogy nagyjából 33 millió lejes költségvetésből gazdálkodhatnak idén, így