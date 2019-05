Ezeket érdemes tudni a pápalátogatásra autóval vagy zarándokbusszal érkezőknek

Számos utcában forgalomkorlátozásra, vagy teljes útlezárásra kell számítani már a pápalátogatást megelőző napon is. Archív • Fotó: Farkas Tamás

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere a csíkszeredai városházán tartott sajtótájékoztatón ismertette a május 31-én, és június 1-én bevezetendő közlekedési szabályokat, amelynek célja, hogy minél járhatóbbá tegyék az útvonalakat, gördülékenyebbé a gyalogos forgalmat.

Az autóbuszokkal érkezők figyelmébe

A zarándokbuszoknak június 1-jén reggel

legkésőbb 9 óráig lehetőségük lesz behajtani Csíkszeredába és a három kijelölt leszállási helyek egyikén letenni az utasokat, akik a továbbiakban gyalog tehetik meg az utat a csíksomlyói nyeregig.

A délről, azaz a Sepsiszentgyörgy irányából érkező autóbuszok a Brassói úton a Jégpálya utca és a Gólya utca közötti szakaszon állhatnak meg (MOL benzinkút környéke). A nyugatról, azaz Székelyudvarhely irányából érkező zarándokbuszok a Hargita utcában, az Olt utcától a vasúti felüljáró lábáig állhatnak meg. Ez egy 200-250 méteres szakasz, ahol egyszerre 10-12 autóbusz is megállhat. Az északról, azaz Gyergyószentmiklós és Gyimesek irányából érkező autóbuszok számára a leszálló övezet a gyimesi országút (12A jelzésű út) városba beérő szakasza a Taploca utcai körforgalomig. A Gyergyó irányából közlekedőknek ezért le kell térniük a RAR előtti forgalomnál az elterelő úton Szépvíz irányába, ahol rácsatlakoznak a gyimesi országútra és innen haladhatnak tovább az ideiglenes leszállásra kijelölt övezetbe. Nagyon fontos tudni, hogy

miután a zarándokok leszálltak az autóbuszokról, a járművek a buszok számára kijelölt parkolóhelyek egyikébe hajtanak tovább, ahol állomásozhatnak az esemény ideje alatt.

A zarándokcsoportoknak ezért javasolt, hogy a buszsofőrrel telefonon egyeztessenek arról, hogy a pápai szentmise lejárta után, hol találják meg az autóbuszt.

A személygépkocsikkal érkezőknek

Mindazon zarándokoknak, akik személygépkocsival érkeznek Ferenc pápa csíksomlyói látogatására különböző helyszíneket javasolnak a megállásra. Akik Sepsiszentgyörgy felől érkeznek, azoknak azt javasolják, hogy vagy Csíkszentmártonnál, vagy az Akó-kapunál térjenek rá a Mindszent-Csíkszentlélek fele vezető megyei útra és ott próbáljanak parkolni Fitódnál a megyei úton. Innen közel van már fél órányi gyaloglással fel lehet jutni a csíksomlyói nyeregbe. Ezen a szakaszon több száz autó is elfér, sőt ezen a részen, a Sutához közel egy kaszálót is ideiglenesen parkolásra lehet majd használni, ahol 300-nál is több autónak is jut majd hely. Akik Gyimes, illetve Gyergyó irányából érkeznek azt ajánlják, hogy a Pálfalva-Delne-Csomortán térségébe próbáljanak meg parkolni. A Székelyudvarhely felülről jövőknek azt javasolják, hogy a szeredai fürdő, Szécseny fele próbálják leparkolni az autójukat.

Az útlezárásokról

Mint arról már beszámoltunk, március 31-én, pénteken reggel 6 órától Csíkszeredában részleges útlezárásra lehet számítani.

A kijelölt övezetbe csak a lakók és az ott dolgozók, továbbá a tömegközlekedés járművei, a taxisok, az áruhordók, valamint a különleges engedéllyel rendelkezők hajthatnak be.

Szinte az egész várost érinti a korlátozás, kivéve a külső részeit a városnak: nyugaton a Villanytelep utca és a Brassói út határolja a kijelölt övezetet, északon és észak-keleten a Rét utca (a vasúti kereszteződés), a 12-es jelzésű országút (a taplocai terelőútnál a körforgalom), a 12A jelzésű országút (a terelőúttal való kereszteződés), Pünkösd utca, Csíkpálfalva irányából, azaz a 4-es jelzésű községi út felől Csíkszereda bejárata, valamint Csíkcsomortán irányából, azaz a 123E jelzésű megyei út irányából szintén a város bejárata határolja az övezetet. Keleten a 123 B jelzésű megyei úton szintén a város bejáratától lesz érvényes a forgalomkorlátozás. Délen pedig a Zsögödi Nagy Imre utca és a 12-es számú országút kereszteződésétől számítva korlátozzák az autós közlekedést.

Teljes útlezárás Somlyón

Május 31-én, pénteken 12 órától egészen szombat 18 óráig tilos lesz parkolni a Szék útján, a Kájoni János utcában, a Nagymező utcában, a Kis Somlyó utcában, valamint a Köves utcában. Az itt felejtett járműveket elszállítják. Ugyanebben a periódusban

teljesen tilos lesz a behajtás az úgynevezett zarándokhelyre és az azt kiszolgáló utcákba, ez többnyire a csíksomlyói övezetet jelenti.

A teljes behajtási tilalom alól kivételt képeznek azok a zarándokok, akiknek bizonyítottan van parkolási lehetőségük szállásuk udvarán, viszont számukra is csak május 31-én péntek 20 óráig lehetséges a közlekedés ebben az övezetben. A lakóknak pedig június 1-én reggel 6 óráig lesz szabad a forgalom.

Vesztegzár a pápa útján

Tekintettel arra, hogy a római katolikus egyházfőt szállító helikopter az erdőaljai hegyvadász alakulat leszállópályáján landol, és innen indul a pápa konvoja a csíksomlyói nyeregbe, ezért

az útba eső útszakaszokat, amelyek egybeesnek az áthaladó forgalom számára kijelölt útvonallal, nagy valószínűséggel teljesen lezárják a forgalom elől

az érkezése idején, várhatóan 10-11 óra között, illetve a távozásakor 15-16 óra között. Még nem végleges ezzel kapcsolatban, hogy mennyire helyezik „vesztegzár alá” az útszakaszokat. Az érintett útvonalak a következők lennének: Hargita utca, az erdőaljai kereszteződéstől a Rét útján át, az új taplocai elkerülőúton keresztül a RAR előtti körforgalomig és vissza.

A zarándokoknak azt javasoljuk, hogy legkésőbb reggel 9-re már érkezzenek meg a városba, és az esemény végén ne siessenek vissza, mert a délutáni útlezárás miatt a városon áthaladó forgalom nehézkessé válhat

– mondta Ráduly.

Parkolóhelyeket jelöltek ki

A zarándokok a közlekedési rendőrség irányítása alatt az országút mentén parkolhatnak, továbbá a város bejáratainál is több megállóhely áll majd rendelkezésre.

Az országút-menti és egyéb gyárudvari ideiglenes parkolók száma összesen 4650, az autóbuszok számára 1130 helyet biztosítanak szintén az országút mentén vagy ipari övezetben.

A tudnivalókról egy tájékoztató füzet is készül, benne térképpel a kijelölt parkolóhelyekről és útvonalakról, továbbá a Hármashalom-oltár előtti rész szektorjairól, és az információs pontokról. A város területén 11 infópontot hoznak létre, és 300 mobilvécét helyeznek ki. Azt is megtudtuk, hogy

az esemény ideje alatt a közterületeken végzett kereskedelmi tevékenységeket megtiltották.

Az útlezárásokkal és az esemény szervezésével kapcsolatos további információk a szereda.ro oldalon elérhető polgármesteri rendeletben olvashatók.

Kijelölt parkolóhelyek autóbuszok számára

12A jelzésű országút:180

Sazy barkácsáruház udvara: 40

Brassói út buszállomás – Mida autószalon: 180

Brassói út – Lukoil-OMV benzinkútak: 170

Baromtér utca – vasúti platform: 200

Rét utcai volt vágóhídnál: 25

Hargita utcai For Betonnál: 25

Hargita utca – vasúti felüljáró – Rét utca: 90

Hajnal utca: 100

Hunyadi János utca (volt traktorgyár mögött): 120

Összesen: 1130

Kijelölt parkolóhelyek személygépkocsik számára

12A jelzésű országút – Delne fele: 460

12A jelzésű országút – RAR: 260

12 jelzésű országút – Csíkcsicsó fele: 340

123E jelzésű megyei út, Delne – Pálfalva: 200

4-es jelzésű községi út, Várdomb – Csomortán: 280

123B-123C jelzésű megyei utak, Csíkszentlélek – Fitód: 600

Zsögöd utca – Natúr lakópark: 250

Zsögödfürdő – ANAVIE raktára: 260

12 jelzésű országút, OMV – Csíkszentkirály fele: 200

Erőss Zsolt Aréna parkolója: 150

Nagyrét utca, a Dedeman barkácsáruházzal szemben: 150

Akác utca, Hajnal utca, Fürdő utca Szécseny fele: 600

Csíksomlyó mező: 300

Taploca utca a Sazy mellett: 200

123E jelzésű megyei út Csobotfalva– Csomortán– Csíkpálfalva: 400

Összesen: 4650