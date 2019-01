Ezek voltak a szülők által leggyakrabban választott keresztnevek tavaly Székelyföldön

Bár legtöbben még mindig a hagyományos keresztneveket részesítik előnyben, és Annának vagy Dávidnak nevezik el gyermekeiket, sok különleges nevű fiút és lányt is anyakönyveztek tavaly Székelyföldön. Született például Trixi, Mása, Kyra, Denissza, Barka, Evódia, Helka, Vandana, Dálica, illetve Alehandro, Nikolás, Aurelio, Kemal, Rikárdó és Herkules is.

A székelyföldi szülők által leggyakrabban választott fiú- és lánynevek 2018-ban • Infografika: Tóth Szilárd

öt kisfiút neveztek el így, a lányoknál pedig a Dorka és az Anna vezet, négy-négy kislányt hívnak így. Utóbbiak általában ezek mellé még kaptak egy másik keresztnevet, mint például az Anna Lea vagy Dorka Bella. A fiúknál több név is van a második helyen, a Tamás, Dávid, Csanád, Márton, Dominik, Krisztián és Bence keresztneveken négy-négy kisgyerek osztozik.

A Sepsiszentgyörgyön tavaly anyakönyvezett gyerekek összesen 327 különböző keresztnevet kaptak, ezek között a kettős keresztnevek is szerepelnek. Toronymagasan egyetlen név sem ugrik ki a mezőnyből, az év során legtöbb öt kisgyerek kapta ugyanazt az utónevet szüleitől. Így a nevek népszerűségi listájára már azok a nevek is felkerülnek, amelyeket csak három-négy újszülött kapott. Ennek megfelelően

31 kislányt kereszteltek el így. Emellett a lányok tavaly leggyakrabban a Zsófia (27) és a Hanna (24) nevet kapták, a ritkább nevek közül pedig az Ajnácska, Árvácska, Ilka, Lujza, Rózsa, Terka, Nárcisz, Virág és Zsuzsa voltak a legnépszerűbbek. Különleges lánynevek közül is választottak az udvarhelyi szülők, mint például a Barka, Evódia, Hargita, Helka, Villő vagy Opál.

Székelyudvarhelyen is az Anna lett a legnépszerűbb lánynév,

Csíkszeredához hasonlóan Székelyudvarhelyen is kevesebb gyermek született, illetve kevesebben házasodtak össze tavaly 2017-hez képest. A székelyudvarhelyi városháza anyakönyvi hivatalának összesítése szerint 2018-ban 1369 gyermek született (2017-ben 1435), illetve 190 házasságkötést jegyeztek a 2017-es 207-hez képest. A születések magas száma azzal magyarázható, hogy bár ennyi gyerek született Székelyudvarhelyen, ennek csak egy kisebb hányada lakik a városban. Nevek tekintetében is megfigyelhetők hasonlóságok a két város között, hiszen

a legtöbb szülő ismét ezt a nevet választotta: nyolc kislányt neveztek el így. A lánynevek népszerűségi listája a Nórával (6) és a Rékával (5) folytatódik, de többen választották a Jázmin, a Boglárka, az Eszter, a Dóra és a Vivien nevet is. A fiúk esetében három név holtversenyben végzett az első helyen: legtöbben (8) a Dávid, az Ákos és a Balázs nevet választották. Kedvelt volt továbbá a Krisztián (6) és a Tamás (5) név is, illetve több szülő nevezte el fiúgyermekét Dánielnek, Istvánnak vagy Lászlónak.

Míg 2017-ben 212 házasságkötést jegyeztek és 339 gyermek született, tavaly már csak 189 párt adtak össze, illetve 327 gyereket anyakönyveztek a csíkszeredai városházán. Legtöbben (35 pár) júniusban házasodtak össze, legkevesebben (4 pár) pedig márciusban. Januárban és júniusban iktatták a legtöbb születést, ezekben a hónapokban 35–35 kisbabát anyakönyveztek. Annak is utánajártunk, hogy a keresztnevek közül melyek voltak a legnépszerűbbek tavaly Csíkszeredában. Mint kiderült,

A korábbi évekhez hasonlóan ismét Annának keresztelték legtöbben leánygyermeküket tavaly Székelyföldön, ez a név vezeti a csíkszeredai, a székelyudvarhelyi és a sepsiszentgyörgyi népszerűségi listát is, Gyergyószentmiklóson azonban más lányneveket választottak. A fiúnevek közül mindenhol a Dávid szerepel dobogós helyen, de különleges nevekből sincs hiány egyik városban sem.

A lányoknál a népszerűségi lista második helyét azok a nevek foglalják el, amelyeken legalább három kislány osztozik, így a Maya, Panka és Zoé. Idegen hangzású neveket ritkán anyakönyveztek Sepsiszentgyörgyön, így kétszer fordul elő a Kemal, de született egy Amina, egy Armandó Nikolasz, egy Brandon, egy Rikárdó és egy Efrem is. Kovács Judit, a városháza szóvivője által rendelkezésünkre bocsátott statisztikából kiderül, hogy 2018-ban a sepsiszentgyörgyi városházán összesen 1382 babát anyakönyveztek, közülük 327 volt sepsiszentgyörgyi lakhelyű. A többiek a megyeszékhelyi kórházban születtek ugyan, de más településeken laknak. A legtöbb babának tavaly júliusban és októberben állítottak ki születési bizonyítványt, mindkét hónapban 137-nek, a legkevesebbnek (86) pedig áprilisban.

Több név, mint gyermek Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklóson a városháza összesítése szerint tavaly 91 gyereket anyakönyveztek, akik összesen 93 különböző utónevet kaptak. Ennek fényében a kettős keresztnevek ellenére is elmondható, hogy nagyon kevés gyereket kereszteltek ugyanarra a névre, így statisztikát is nehézkes felállítani. A lányoknál például a legnépszerűbb neveknek számító Hajnalkát, Máriát, Rebekát és Hannát is csak két-két kislány kapta, ezért második és harmadik helyezettet nem lehet megnevezni. A fiúknál már más a helyzet:

a gyergyószentmiklósi szülők által leginkább kedvelt fiúnév a hagyományosnak számító István volt,

öt gyereket anyakönyveztek így. A második legkedveltebb fiúnév a Dávid volt (4), a harmadik pedig a Mátyás és a Zalán (3–3). Különleges nevekből több is akadt, volt például Angyalka, Vandana, Dálica, Maser vagy Herkules.