Ezek a mai fiatalok – hamarabb nyúlnak az alkoholhoz és a droghoz

Kábítószerfogás Hargita megyében. A kannabisz és a dizájnerdrogok fogyasztása a leggyakoribb. Archív • Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság

Tovább csökkent az az átlagéletkor, amikor a fiatalok első alkalommal találkoznak az alkohollal, cigarettával és kábítószerrel – derül ki a Hargita Megyei Kábítószer-ellenes, Megelőző, Felmérő és Tanácsadási Központ (CPECA) adataiból. A szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátott statisztikát több száz diák megkérdezése alapján állították össze.

Míg 2014-ben egy korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy a statisztika szerint az alkoholt 13, a cigarettát pedig 14 éves korukban próbálják ki először a fiatalok, a legfrissebb jelentés szerint ez az életkor mindkét legális szer esetében 12 évre csökkent. Az illegális kábítószereket valamivel később, 14–25 éves kor között próbálják ki először. Vészjósló adat az is, hogy

miközben 2014-ben a megyei kábítószer-fogyasztás mértéke nem érte el az országos átlagot, jelenleg már azzal hasonló értékeket jegyeznek Hargita megyében is.

A felmérés szerint a megkérdezett diákok több mint fele (60 százalék) kipróbálta már a cigarettát legalább egyszer, 46 százalékuk vallotta azt, hogy az elmúlt egy évben cigarettázott, a válaszadók 36 százaléka pedig az utóbbi hónapban próbálta.

Az alkoholfogyasztással kapcsolatosan tízből kilenc diák (95,7 százalék) állította, hogy legalább egyszer ivott szeszes italt, 73,6 százalékuk pedig azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 30 napban is fogyasztott alkoholt. A felmérés eredménye szerint

a megkérdezett diákok 7,7 százaléka kipróbált már valamilyen illegális kábítószert,

4,4 százalékuk a megkérdezés időpontjához viszonyított elmúlt egy évben, két százalékuk pedig az elmúlt hónapban. A törvényes (alkohol, cigaretta) és a törvénytelen kábítószerek esetében is elmondható, hogy a fiúk fogyasztanak belőlük többet, ám nagy különbségek nincsenek a nemek szempontjából.

A törvénytelen kábítószer-fogyasztás a tizenegyedik osztályos diákok körében a legelterjedtebb.

Hargita megyében a kannabisz – más néven marihuána vagy „fű” – és a dizájnerdrogok fogyasztása a leggyakoribb, de a különböző gyógyszerek is elterjedtek. A központ statisztikája kitér arra is, hogy a drogfogyasztás az országos és európai adatokhoz hasonlóan Hargita megyében is növekvő tendenciát mutat. A hivatalos álláspont szerint ennek egyik oka a megye földrajzi elhelyezkedésére vezethető vissza, hiszen úgynevezett tranzitmegyének tekinthető az ország keleti és nyugati, valamint északi és déli része között. Emellett Hargita megye erős magyarországi kapcsolatokkal rendelkezik a – magyar – lakosság révén.

HIRDETÉS

A szakemberek szerint a törvénytelen kábítószereket sok fiatal az információhiány miatt próbálja ki, hiszen nem ismerik a drogok hosszú távú hatásait. Ehhez hozzáadódik

a baráti kör, a környezet negatív hatása, sok esetben ezek váltják ki drogfogyasztást.

Mint írják, sajnos a serdülőkor időszakában a barátok véleménye nyom a legtöbbet a latban a fiatalok számára, illetve ebben a korban ki akarnak tűnni valamivel a baráti társaságban, erre pedig sokan a cigarettát, az alkoholt és a drogokat tekintik a legmegfelelőbbnek. Gyakran sem a szülők, sem maguk a fiatalok nincsenek tisztában a kábítószerekkel kapcsolatos tudnivalókkal, ahogyan azt sem tudják, hogyan kezeljék a drogfogyasztás problémáját. Éppen ezért a központ nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és a tájékoztatásra, az általa szervezett projektek három nagy területet fednek le: ezek az iskola, a család és a közösség. Idén hat nemzetközi kezdeményezést fognak lebonyolítani a megyében a drogfogyasztás megelőzése érdekében. Az országos akciók megyei megszervezése mellett saját, helyi projekteket is szerveznek, illetve együttműködnek a megyei tanfelügyelőséggel, az oktatási intézményekkel, a rendőrséggel, a csendőrséggel, illetve nem állami intézményekkel is.

A központról



A Hargita Megyei Kábítószer-ellenes Megelőző, Felmérő és Tanácsadási Központ (CPECA) 2005-ben nyitotta meg kapuit a csíkszeredai Nicolae Bălcescu utca 1. szám alatt. Az Országos Drogellenes Ügynökség (ANA) alárendeltségébe tartozó intézmény két fő tevékenysége a törvényes és az illegális drogok használatának megelőzése, illetve a drogfogyasztóknak nyújtott tanácsadás. A központ emellett rendszeresen felmérést végez a Hargita megyei középiskolás diákok körében a fiatalok dohányzási, alkohol- és drogfogyasztási szokásairól. A legfrissebb, 2016–2017-es időszakra vonatkozó felmérést 716, gimnáziumokban és szakközépiskolákban tanuló diák megkérdezésével végezték, az eredmények pedig némi aggodalomra adnak okot.