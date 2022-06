Ez történik, ha nem találják önt otthon a „népszámosok”

Ráduly István prefektus arra hívja fel a figyelmet, hogy a számlálóbiztosoknak a helyi polgármesteri hivatal által kiállított, fényképes igazolványuk lesz, amely mellé igény esetén a személyi igazolványukat is fel kell mutassák, ennek adatai meg kell egyezzenek az igazolványon szereplő adatokkal, szürke színű egyentáskájuk és táblagépük van.

A kérdőívek kitöltésénél nem kell minden családtagnak jelen lennie, egy ember is bediktálhatja, sőt be is kell diktálnia minden, abban a háztartásban élő személy adatait