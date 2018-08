Ez lett a Szent Anna-tói kirándulásokból: nehéz odajutni, és szinte semmit nem lehet csinálni

Amikor még a kutya is odajárt. A fürdőzés megtiltása nem tett jót a Szent Anna-tói turizmusnak. Archív • Fotó: Sándor Csilla

A javítást becslések szerint két hét alatt végzik el. A szóvivő rámutatott, a munkálat bonyolult, mert ezen a rövid részen is kénytelenek több technológiát bevetni, hiszen van aszfaltozott szakasz, macskaköves rész és betonút is. Kérdésünkre beszélt ugyanakkor arról is, hogy

Kevés a remény a teljes felújításra

Az idegenforgalmi szempontból jelentős utat négy évvel ezelőtt kormányrendelettel adta át Kovászna megye önkormányzata a CNAIR-nak, abban bízva, hogy központi költségvetésből különítenek el pénzt a felújítására. Elekes Róbert elmondta, a brassói regionális igazgatóság minden évben előterjeszti felújítását a bukaresti központnak, ám a beruházást nem hagyják jóvá, mert nem szerepel a közlekedési mestertervben. Különben azt is kérték, hogy az országos érdekeltségű utat vegyék fel az ország infrastruktúrafejlesztési célkitűzéseit megjelölő mestertervbe, ám ezt a kormány 3–5 évente módosítja, így még erre sem került sor. Próbáltak lobbizni, hogy legalább a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére írjon ki a központ versenytárgyalást, ám mivel az a befektetés első lépése lenne, idén erre sem került sor.

HIRDETÉS

Kovászna megyében évek óta különböző módszerekkel próbálkoznak a tengelytörő út állapotának jobbításával, ám nem jártak sok eredménnyel. A megyei tanács legutóbbi ülésén a néppárti politikusok vetették fel, nem lenne-e célszerűbb visszaminősíteni megyei úttá, és felújítani. Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke kifejtette, számításaik szerint

a korszerűsítés 25 millió eurós ráfordítást igényel,

nemcsak alapozni és aszfaltozni kell, hanem a hat helyen beszakadt utat újjáépíteni, öt helyszínen támfalat építeni. Közben a megyei utak karbantartására évi 1,5 millió eurót fordítanak.

Elmaradnak a turisták



Közben egyre csökkent a Szent Anna-tóhoz látogatók száma, igaz, az út állapota mellett sokakat az is visszatart, hogy idéntől nem lehet fürödni a tóban. Kerezsi László, a természetvédelmi terület gondnoka érdeklődésünkre hétfőn arról számolt be, hogy jelenleg a tó környékén 15–20 gépkocsi parkol, holott az elmúlt években a napi százat is megközelítette a számuk, évente pedig 25–30 ezren látogatták meg a természeti ritkaságnak számító krátertavat. „Összetett oka van annak, hogy a látogatók száma csökken, egyrészt az út állapota riasztja el őket, idén nyáron az időjárás sem kedvezett, a sok eső miatt is elmaradtak a turisták, ugyanakkor az idén bevezetett szigorítások, tiltások sem kedveznek az idegenforgalomnak” – részletezte Kerezsi László. Mint rámutatott, bár a Szent Anna-tavat a „székely tengerként” tartották számon, a tiltások miatt a környékbeliek szinte teljesen elmaradtak, miután betiltották a fürdést, aztán megtiltották a szalonnasütést is. „Pedig erre a célra külön grillezőket állítottunk fel. Most azokat kénytelenek voltunk lebontani a környezetvédelmi minisztérium utasítására, így akik piknikezni szeretnének, már nem jönnek” – fejtette ki a természetvédelmi terület gondnoka. Gyakran előfordul, hogy a kirándulók felmennek a tóhoz, „szétnéznek, káromkodnak, és fordulnak vissza” – tette hozzá. Kerezsi László különben úgy véli, a magyarországi és az izraeli turistákkal van szerencséjük, ők általában a szervezett program részeként még mindig meglátogatják a Szent Anna-tavat, naponta több személykocsi, három-négy busznyi kiránduló érkezik.