Évtizedek óta nem látott vízmennyiség árasztotta el Gyergyószentmiklós utcáit

A lezúdulón nagy vízmennyiséget már Gyergyószentmiklós is megszenvedi, hiszen a föld nem tudja „befogadni”, helyenként kiönt a Békény-pataka, az esővíz-elvezetők, szennyvízaknák felteltek. A hétfő éjszakai csapadék miatt az Erdő, Vár utcák mellett ezúttal a Rákóczi Ferenc utca felső felén is hömpölyög a víz, és utat talál a kertekben, pincékben, nagy károkat okozva.

Nincs, ahol elfolyjon a víz

„Az elmúlt két hét csapadékát még el tudta nyelni a föld, de mostanra annyira átázott, hogy már kiönt, mossa az utakat” – mondta Len Emil alpolgármester. A várost körbevevő nagy hegyekről felhőszakadás során lezúduló víz a felszegi szűk utcákon örvénylik lefele. Az ott lakók igyekeznek kiszivattyúzni a vizet a pincékből, udvarokról, töltéseket hozatnak, és reménykednek abban, hogy a következő napok esőzései nem okoznak még nagyobb károkat.

Évtizedek óta nem volt ekkora víz itt az utcán, a lányom még kicsi volt, amikor utoljára így feltelt az udvar, akkor a játékai lebegtek a víz tetején

– mesélte az egyik felszegi utca lakója.

Homokzsákokkal védekeznek

„Hétfő éjjel akkora víztömeg zúdult le, hogy képtelenség volt beavatkozni” – erősítette meg az alpolgármester. Kedden délelőtt kétszáz homokzsákot készítettek elő, ezeket a Vár és Rákóczi Ferenc utcába vitték, hogy ahol még lehet, tereljék vissza a vizet a patak medrébe. Helyenként azonban keskeny a Békény-pataka, így ott ki is önt. Az árkokat igyekeznek kiszélesíteni, mert bármilyen mélyek is, a víz hordalékkal feltölti azokat. „Segítettek a tűzoltók, a katasztrófavédelmi hivatal, a polgármesteri hivatal mellékgazdaságánál dolgozók, a lakosság egyaránt. Az elmúlt két hét esőzései miatt már volt gond a város alszegi részén, a tömbháznegyedekben is, hiszen az esővíz-elvezető rendszer annyira tele van vízzel és a patakszintek is úgy megnőttek, hogy már nem tudják befogadni a sok csapadékot” – tette hozzá Len Emil.