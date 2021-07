Évekig egy bukaresti fiókban porosodott Sepsiszentgyörgy zászlója, de hamarosan kitűzve láthatjuk

• Fotó: Bíró Blanka

A városvezető felidézte, hogy a helyi önkormányzat 2010. január 28-án fogadta el a zászlóról szóló határozatot, azután következett a „cirkusz”: prefektusi felszólítások, Dan Tanasă által indított per. A Brassói Táblabíróság 2016 júniusában – hat és fél év után – kimondta, hogy a város nem használhatja a zászlóját.

Ezt előre látták, így amikor 2015-ben a parlament elfogadta a 141-es törvényt, amely kimondja, hogy a megyei és a települési önkormányzatoknak lehet saját zászlójuk, Sepsiszentgyörgy az elsők között, a jogszabály megjelenésének napján fogadta el az új határozatot a zászlóról. Minden procedúrát szigorúan betartva fogadták el a határozatot, és elküldték a fejlesztési minisztériumba, hogy terjessze a kormány elé.

A fejlesztési minisztériumban azt a határozatot 2015-ben betették egy fiókba, idén januárban vette ki onnan Cseke Attila miniszter

– idézte fel a polgármester. Hozzátette, ez is jó példa arra, hogy hiába van jogszabály, ha nem akarják betartatni: az előre lépéshez kell akarat és jelenlét.

A sajtótájékoztatón jelen lévő Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök elmondta, a megyei önkormányzat is elfogadta saját határozatát még 2015-ben a saját zászlóról, és elküldték a fejlesztési minisztériumba – most arra várnak, hogy hat év után azt is hivatalosítsák.

Sepsiszentgyörgy zászlója egyébként arany és kék sávos, közepén a település címerét ábrázolja. A címer pajzs alakú, rajta kék mezőben a vár és a templom, felette arany nap és ezüst hold. A vár előtt három zöld mező, rajta a település védőszentje és névadója, a lovon ülő Szent György és a sárkány látható.