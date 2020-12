Évek óta húzódik az elképzelt alcsíki fejlesztés

Megfelelő áramellátás nélkül nincs arra lehetőség, hogy Csíkszentimrén elkészülhessen a tervezett műjégpálya, amelyet a község szeretne létrehozni. A Székelyföld Jégkorong Akadémia is csak így tudná támogatni az elképzelést.

A csíkszentimrei leendő műjégpálya alapozása több mint négy éve készült • Fotó: Veres Nándor

Több mint négy éve készült el Csíkszentimrén, a jelenlegi szabadtéri jégpálya mellett egy betonalap, amely a szándék szerint az első lépést jelentette egy kisebb méretű, 40x20 méteres alapterületű műjégpálya létrehozásának folyamatában. Az első lépést azóta sem követték továbbiak, mivel a helyszín nem rendelkezik egy műjégpálya berendezéseinek működtetéséhez szükséges áramellátással. Noha erről már többször is egyeztettek az áramszolgáltatóval, legutóbb december elején, még nem lehet tudni, mikor történik változás.

Mint Kencse Előd csíkszentimrei polgármester kérdésünkre elmondta, korábban az volt a szolgáltató álláspontja, hogy a községnek kell biztosítania a mintegy 500 méterre található magasfeszültségű elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás és a szükséges transzformátorállomás építésének költségeit, most azt szeretnék elérni, hogy a szolgáltató vállalja fel ezt a befektetést.

Folyamatosan keressük a lehetőségeket a fejlesztésre, pályázati kiírásokat is figyelembe véve

– mondta a polgármester, azt is megemlítve, hogy a Székelyföldi Jégkorong Akadémiával is egyeztettek korábban a beruházás támogatásáról, amely a jégkorong utánpótlás-nevelés céljából is hasznos lenne.