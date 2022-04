Évek óta áll a Csipike szerzőjét ábrázoló szoboregyüttes ügye

„A csíksomlyói születésű Fodor Sándor író tiszteletére tervezett szoboregyüttes eredetileg elképzelt helyszíne, a központi park, nem bizonyult megfelelőnek. A célunk az, hogy olyan helyet találjunk az alkotásnak, amely méltó hozzá és ahol megfelelőképpen érvényesülni tud. Több lehetőség is felmerült, amint letisztul ez a kérdés, akkor tudunk érdemben tovább lépni és a tervezési folyamatot elindítani” – nyilatkozta Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere, akit arról kérdeztünk, hogy hol tart a szoborcsoport elkészítésének ügye. Ugyanis 2017 óta nem sok előrelépés történt, amióta a Székelyföld kulturális folyóirat munkatársai és Szekeres Adorján szociológus kezdeményezőként az önkormányzathoz fordultak azzal a javaslattal, hogy a város állítson méltó emléket az írónak. Mindössze annyi történt, hogy

Szekeres Adorján, az egyik kezdeményező nemrég nyílt levélben fordult a csíkszeredai önkormányzathoz, nehezményezve, hogy háttérbe szorult a Fodor Sándor írót ábrázoló szobor ügye, illetve utcát sem neveztek el még róla, holott erre is volt egyeztetés korábban. Érdeklődésünkre elmondta, a nyílt levélre válaszul ígéretet kapott arra, hogy megvalósítják a tervezett elképzeléseket. Ugyanakkor megjegyezte,

A mintadarab, amelyen Fodor Sándor látható mesefiguráival, Csipikével, Kukucsival és Tipetupával, azóta is megtekinthető a városháza emeleti folyosóján.

Azzal például nem értett egyet, hogy az írót a mesefigurái társaságában ábrázolják, szerinte külön kellene megvalósítani a két alkotást, hiszen az 1927-ben született Fodor Sándor életműve nem csak a Csipike című meseregényben merül ki. Eddig két emlékplakett készült az író emlékére, egyik a Székelyföld kulturális folyóirat székhelyén, a másik a Márton Áron Főgimnáziumban kapott helyett.

Gyűjtés zajlott, és tart most is

A Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége közösségi gyűjtést szervezett még 2017-ben a szoboregyüttes megvalósítása érdekében, akkor 45 600 lej gyűlt össze. Darvas Kozma József római katolikus címzetes esperes a szövetség képviseletében elmondta, a gyűjtést nem zárták le, aki a cél érdekében adakozna, továbbra is utalhat a szövetség bankszámlájára. Mint mondta, több helyszín is felmerült, ahová az alkotás kerülhet, például Csíksomlyóra, ahol az író született, vagy a város központjában is lenne helye. Erről azonban még döntés nem született a város részéről.