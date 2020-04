Etetni kell a vadakat, hogy ne járjanak be a településekre

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Jelenleg még nincs megfelelő mennyiségű élelem az erdőkben, ezért is fontos, hogy a vadásztársulatok etessék a vadakat, amelyek máskülönben a szántóföldekre, illetve a házak tájékára is bemerészkednének – tudtuk meg Mărmureanu-Bíró Leonárdtól, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatójától. Mint mondta, ez különösen érvényes a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási tilalom idején, amikor jóval csendesebbek a települések. Példaként arra is kitért, hogy

az ételt kereső vaddisznók nem csak károkat okoznak a gazdáknak, de afrikai sertéspestissel is megfertőzhetik a háztáji jószágokat.