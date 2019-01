Északról érkező vadkacsák telelnek a gát alatt

Marosvásárhelyen hétszáznál is több vadkacsa telel a Maros gát alatti részén, ahogy a várost átszelő Poklos-patakban és a turbinaárokban is sokan vannak. A megyeszékhelyen hiába megszokott a sok színes tollazatú madár, lehetetlen nem felfigyelni rájuk.

A várost átszelő Poklos-patakban színes látványt nyújtanak a madarak • Fotó: Haáz Vince

A hideg nem zavarja őket, csak élelemre van szükségük,

azt pedig, ha vannak be nem fagyott vízfelületek, könnyen találnak maguknak. Általában apró halakkal, a vízi növényzetre tapadó csigákkal, gerinctelenekkel táplálkoznak, de a növényekkel is „beérik”, illetve minden olyan hulladékkal, ami fogyasztható számukra. Például, ha a horgászok után puliszkadarabkák maradnak, azokat is előszeretettel megeszik.

A Maros Szászrégen és Radnót közötti szakaszán telente 4-5 ezer vadkacsa is megfordul, „halászik”, élelmet keres magának.