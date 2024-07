Esőre igazi napsütés: nem lesz gond az idei takarmánnyal

A szénacsináláshoz ideális körülmények vannak, csapadék is van bőven, meleg is, amikor kell, szóval jónak ígérkezik az esztendő”

„Van élés a legelőkön is, az ott tartott állatoknak is van, amit legeljenek, a kedvező időjárásnak köszönhetően”. A tavalyi év is jó volt ilyen szempontból, de az idei év sokkal jobb annál, ami a tavalyelőtti volt, amikor a szárazság miatt a mostani szénának csak töredéke termett.

Vannak olyan területek, ahol ennél jóval nagyobb a kár, de megyeszinten ez az arány.

Romfeld Zsolt ugyanakkor rámutatott: ha az idén kedvező is az időjárás, bőséges a csapadék, jobb lenne, ha ezt be lehetne osztani. A gazdáknak is alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, modernebb technológiákat használva, kevesebb talajmozgatással érjék el azt, hogy a föld megtartsa a vizet, és az esők utáni leiszapolódást is meg lehessen akadályozni, hogy a növények kevésbé károsodjanak emiatt.