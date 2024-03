Esküvős nyereményjáték a Rádió GaGán

Mondj igent a Rádió GaGára = mondj igent a nyereményekre! A tavasz beköszöntével szerelem van a levegőben, így nem is csoda, hogy a márciust egy vagány esküvős nyereményjátékkal zárjuk. Nem számít, hogy házas vagy vagy sem, egy esküvőn már biztosan részt vettél életed során, így válaszolni tudsz arra a kérdésre, hogy melyik volt a legjobb esküvői ajándék, amit adtál vagy kaptál.

végezetül 4 darab 250 lejes csomag is gazdát keres a Váncsa Laska jóvoltából.

A játék során nap végi főnyereményekkel is kedveskedünk hallgatóinknak, amelyek a következők:

5 darab 100 lej értékű Váncsa Laska csomag is gazdára talál majd.

A Mi|csoda Esküvőszervezés és Dekor 5 darab 100 lej értékű utalványt ajánlott fel, amelyet virágcsokrokra válthatnak be a szerencsések.

Ha már a jó fotókról beszéltünk, akkor érdemes szót ejtenünk a Retrobooth vállalkozásról is, hiszen ők ott jelennek meg, ahol történik valami emlékezetes. Legyen az egy kedves barátod esküvője, egy nyári fesztivál, egy nagy céges buli a munkatársakkal, vagy éppen gyereknap,

A színtanácsadás és az alapvető sminkelési technikák elsajátítása nem csak a hétköznapokban lehetnek segítségünkre, hanem az esküvői előkészületekben is támaszaink lehetnek. Találd meg a saját színeid úgy az öltözködésben, mint a sminkelésben, és ragyogj minden nap. Ha pedig éppen lánybúcsúra készülsz, de nincs ötleted, hogy milyen programotok legyen, akkor ne felejtsd el bekövetni az ABReka Dabra Szín&Style , valamint a KFS Smink és szépségápolás oldalakat a közösségi médiában, hiszen exkluzív csomagajánlatokkal várnak.

A hagyományos recept alapján készült leves-, illetve körettészták széles tárházát kínálja az 1990-től működő vállalkozás. A modern technológiával gyártott száraztésztáik mellett megtalálhatóak kézműves termékeik is, melyek kiválóságát nemcsak a vásárlói visszajelzések, hanem szakmai díjak is bizonyítják. Ha egy igazán egyedi ízélményre vágysz, kóstold meg még ma a Váncs Laska díjnyertes durum óriás kockáját vagy a Medvehagymás Tagiatellejét, de keresd bátran a többi terméküket is.

A Cukorvilág Tortaműhelyben egyedi torták, egyedülálló ízvilággal rendelkező sütemények és dekoratív desszertek készülnek.