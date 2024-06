Esetenként olcsóbb lenne újat építeni, mint a meglévőt felújítani

A bölcsődék a csendőrlaktanya mellett, a Borvíz utcában (itt óvoda is lesz), illetve az Új-negyedben épülnek (utóbbi az unitárius egyházzal közös projekt), a Mikes Kelemen Középiskola udvarán épül egy új szárny az elemi tagozatnak, illetve a volt tyúkfarm területén a duális kampusz, a Sepsi Arénával szemben pedig a Sapientia kampusza.

– közölte egy csütörtöki sajtóeseményen Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Hirdetés

Bölcsődei helyekkel az országos helyzethez viszonyítva most is jól áll Sepsiszentgyörgy, de 2030-ban minden gyermeknek jut majd hely (persze ha a szülők is úgy akarják), legalábbis a mai demográfiai előrejelzések szerint.

Jelenleg és az évek során is még több másik tanintézmény is átesik a felújításon, átmenetileg gondot is jelenthet majd, hogy a munkálatok idejére hova helyezik el az osztályokat a felújítandó épületekből – tudtuk meg.