Értékmegőrzés a Székely Mikó Kollégiumban

Jeles vendégei voltak Háromszék legrégibb középiskolájának, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumnak. A csütörtök délutáni eseményen részt vett Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, aki Antal Árpád polgármester és Vargha Fruzsina alpolgármester kíséretében érkezett as 162 éves alma materbe.

Brendus Réka szerint a Székely Mikó Kollégium történelmileg is Erdély egyik legfontosabb, legkiemelkedőbb iskolája,

„A Székely Mikó Kollégiumot – számos más erdélyi magyar felekezeti oktatási intézménnyel együtt – a 19. század második felében alapították. A kollégiumot – minden más erdélyi magyar felekezeti oktatási intézménnyel együtt – a kommunista rendszer 1948-ban államosította. A kollégiumot – számos más erdélyi magyar felekezeti oktatási intézménnyel együtt – a 2000-es évek folyamán visszaszolgáltatták jogos tulajdonosának, a református egyháznak. Végül e kollégiumot – az összes visszaszolgáltatott felekezeti oktatási intézmény közül egyedüliként – a román állam megalapozatlan bírói döntésekkel ismét államosította, ezzel párhuzamosan pedig ártatlan embereket hurcolt meg és ítélt el. Nos, e történet minden momentumát számos tanú tudja hitelesíteni – ezek pedig mindannyian benne vannak a most bemutatott emlékalbumban. (…) Nemzedékek, akik a kiegyezés utáni Magyarországtól a trianoni diktátumon át a második bécsi döntésig – majd ezután is, a kommunista rátelepedés korszakát is átélve a jelenkori megújulásig egy hullámzó és viszontagságos történelmi időszak megélői, formálói, eszmék és értékek örökösei és egyben továbbadói is” – mondta a főosztályvezető.