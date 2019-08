Értékes monográfiasorozattal gazdagodtak a Hargita megyei intézmények

A sorozat értékességét jelzi az is, hogy milyen híres nevek jelennek meg a szerzők között: többek között Jókai Mór, Fraknói Vilmos és Móricz Zsigmond írásai is szerepelnek benne.

A főkonzul a szerkesztő önmeghatározását is idézte, amely szerint a sorozat a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája.

A főkonzul az eredeti könyvsorozatról is beszélt: emlékeztetett, hogy az első kötet 1986-ban jelent meg, és akkor még az volt a terv, hogy az összes vármegyéről és a nagyobb városokról is születni fog egy-egy monográfia, az első világháború 1914-es kitörése azonban véget vetett ennek a kezdeményezésnek. A sorozat megszakadt, addig

„Egy sorozat értéke mintegy félmillió forint, ennél azonban sokkal fontosabb az eszei és tudományos értéke. Úgy gondolta a magyar kormány, és ezzel én is egyet tudok érteni, hogy a nyomtatott könyv olvasása, lapozása másfajta elmélyülést ad, ami nélkülözhetetlen a valós megismeréshez.

A továbbiakban Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere mondott köszönetet az értékes adományért. „Fontos, hogy a felelős magyar kormány ebben a formában is segít, támogat bennünket és hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődő közönség tanulmányozhassa ezt a csodálatos kiadványt.

Ebben a sorozatban azáltal, hogy nem teljes, az is benne van, hogy valami akkor régen megszakadt. Azáltal azonban, hogy ma itt vagyunk és ezt az adományt megkaphatjuk, azt is világosan kimondjuk, hogy valójában sohasem szakadt meg, és továbbra is folytatódik

– húzta alá Ráduly.

Roth András Lajos történész, könyvtáros az ünnepségen arról is beszélt, hogy kik tudják majd hasznosítani a kiadványokat. Mint mondta, elsősorban az oktatási intézmények, a magyar- és történelemtanárok, a művészettörténészek, de emellett mindazok, akik érdeklődnek a magyar kultúra és történelem iránt.