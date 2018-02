Erre költhet idén Gyergyószentmiklós

Illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Nagy Zoltán polgármester sajtótájékoztatón ismertette a város költségvetését. Mint mondta, a tavaly bevezetett kormányintézkedés nyomán 2,6 millió lejjel csökkent a város bevétele. Továbbá az intézkedés olyan kötelezettség vállalására is kényszeríti a várost, mely közel egymillió lej kiadással jár. Ennek ellenére

adóemelést nem vezettek be, a szűkös költségvetéssel terveztek.

A polgármesteri hivatal, valamint az alárendelt intézmények tervezett működési költségeit 15 százalékkal csökkentették, viszont így sem elegendő a pénz, hogy év végéig kitartson. Nagy Zoltán megjegyezte, arra számítanak, hogy az ígéretekhez híven, a kormány kiegészíti a költségvetést az utolsó negyedévre. „Megpróbáltuk úgy összerakni a költségvetést, hogy az év utolsó harmadáig szűkösen, de akadálymentesen tudjunk működni,

abban reménykedünk, hogy a kormány korábban tett vállalásainak eleget fog tenni, felülbírálja a jelenlegi pénzelosztást, és kiegészíti a költségvetést.”

A nehézségek ellenére sem akarja a városvezetés leállítani az elkezdett vagy tervezett beruházásokat. „A fő feladatunknak azt tartjuk, hogy ne csak működtessük a várost, hanem fejlesszük is. Nem tartjuk célravezetőnek azt, hogy az adóbeszedésnél és a fizetések kiosztásánál leragadjunk, minél több pénzt szeretnénk a város fejlesztésére fordítani. A kormányintézkedés következtében saját forrásokból nem tudjuk ezt megvalósítani, viszont külső források bevonásával, illetve a tavaly félretett többletből megoldható” – mondta Nagy Zoltán. Hozzátette, a pályázatok önrészére mindenképp előirányoztak pénzösszeget, ugyanis uniós projekteket is szeretnének letenni.

Az idei évben a beruházások, fejlesztések sorában többek között szerepel a közbiztonság javítására vonatkozó munkálat, a Csodavilág napközi felújításának befejezése, több terület vásárlása, a Orosz Kálmán-féle épület udvarának felújítása, a Salamon Ernő Gimnázium egykori műhelyeinek átalakítása.

A jégpálya felújítási terveinek készítésére is jóváhagyott pénzt a képviselő-testület, valamint az épülő sátorfedeles jégpálya közművesítésére is.

Szintén idénre tervezik a város úthálózatának, az önkormányzat épületeinek a telekkönyvezését, és folytatják a víz- és szennycsatorna-hálózat kiépítését. Pénzösszeget különítettek el járdaépítésre, az útkarbantartás egyszerűsítése érdekében földgyalut vásárol a polgármesteri hivatal, így hatékonyabb lesz ezután a földutak rendben tartása. Az útjavítás is folytatódik, továbbá elkezdődnek a múzeum épületének felújítási munkálatai. Az új vízszolgáltató cég létrehozása kapcsán 360 ezer lejt hagyott jóvá a tanács törzstőkére, ugyanis a társuló települések lakosságuk arányában járulnak hozzá a Gyervíz elindításához.

Külső forrásokban reménykedve



Az önkormányzat, több új pályázatot készül leadni. A főtér átalakítását szakaszos útlezárásokkal tervezik, a volt mozi épületének átalakítását célzó tervek egy multifunkcionális tér kialakításáról szólnak. Az egykori tüdőkórház felújításával egy képzőművészeti galériát hoznának létre. Új projektek készülnek a szakoktatás terén is, műhelyek és sportolást szolgáló létesítmények befejezését, illetve bentlakás felújítását irányozták elő. A városi kórházzal közösen pályáznának a járóbeteg-rendelő felújítására és eszközök vásárlására. A közvilágítás modernizálási tervei is készülnek, illetve a Gyilkos-tónál is fejlesztésekre lehet számítani. Az oktatási intézmények környékét biztonságosabbá kívánják tenni, és a játszótereket is felújítják.