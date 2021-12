Erősödött a kulturális intézmények közti együttműködés Székelyudvarhelyen

Az irodalom és a zene jövőben is kiegészítik egymást a székelyudvarhelyi kulturális eseményeken • Fotó: Beliczay László

Pályázat keretében könyvkiadást is finanszíroztak, továbbá kiemelt figyelmet szenteltek a helyi szerzőknek is.

Ahogy a könyv évéből sem hiányzott a zene, a zene éve sem fog könyv nélkül telni – mondta Simon Mária Tímea, a Művelődési Ház igazgatója. Számos zenés irodalmi est volt idén, és a tervek szerint jövőben is azokat a területeket ötvözik, „amelyek kapcsolódnak egymáshoz, és minket is összekapcsolnak”. Hozzátette, a művelődési házhoz három kórus és egy népdalkör is tartozik, őket szélesebb körben is megismertetnék a közönséggel, valamint kórusfesztivált is terveznek, remélhetőleg a járványhelyzet alakulása ezt megengedi – tette hozzá Simon Mária Tímea. Emellett

új típusú zenei fesztiválokat is szeretnének meghonosítani: dzsessz-, illetve világzenei fesztivált is terveznek 2022-re.

Pálfi Kinga alpolgármester zárásként elmondta, már dolgoznak többek közt a nőnapi koncert, illetve az Udvarhely Napok megszervezésén. Az eddig bejáratott rendezvények továbbra is maradnak, a Siculus és a Kamarazenei Fesztivál továbbra is szerepelnek a város kulturális tervei között. Pályázati vonalon több intézményt és civil szervezetet is fognak támogatni zenei programok, események szervezésében. A tematikus év hivatalosan a Magyar Kultúra Napján indul – tette hozzá Pálfi Kinga.