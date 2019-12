Eredményes évet zár a Maros Művészegyüttes

Nemcsak Marosvásárhelyen és Maros megyében, hanem Erdély számos településén, fesztiválokon, találkozókon lépett fel idén a Maros Művészegyüttes, amely a hagyományos folkműsorokon kívül táncszínházi produkciókat is bemutatott.

• Fotó: Haáz Vince

Több alkalommal jártak Magyarországon: Kisvárdán, Gyulán léptek közönség elé, Budapesten és környékén, Zala megyében, Sopronban és környékén turnéztak. Manchesterben részt vettek a Góbé fesztiválon. Ami még hátra van az évből, az szintén mozgalmas lesz – számolt be a szerdai sajtótájékoztatón Barabási Attila igazgató. Tamási Áron Tündöklő Jeromosát idén új rendezésben, új szereposztással Mikházán a Csűrszínházi Napokon mutatta be a Maros Művészegyüttes és a Spectrum Színház. Ezt megelőzően Kisvárdán tartottak egy előbemutatót, amelyre nagyon pozitívan reagált a kritika, arra biztatva a két társulatot, hogy folytassa, amibe belekezdett. Hasonlóan pozitív volt a fogadtatása a produkciónak a gyulai színházi fesztiválon és a budapesti Nemzeti Színházban is, az ottani fellépések egyik hozadéka, hogy

lehetőséget kapott a Maros Művészegyüttes a Nemzeti Színházzal való együttműködésre.

Itthon is eredményes évnek bizonyult az idei – hangsúlyozta Barabási Attila. Az együttes igazgatója kifejtette, míg korábban nem volt szokás előzetesen jegyet váltani az előadásaikra, az idén már előre tudták, hogy mikor számíthatnak telt házra, hány jegy kelt el egy-egy produkcióra. Hamarosan a Maros Művészegyüttes előadásaira a Biletmasteren is lehet jegyet foglalni – tette hozzá. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy ugyancsak az idei év sikerei közé tartozik, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem Marosvásárhelyen működteti kihelyezett tagozatát, a Maros Művészegyüttessel partnerségben, annak Arany János utcai székhelyén.

Összesen 33 erdélyi hivatásos néptáncos tanul az egyetemen.

Az igazgató azt is bejelentette, hogy december legnagyobb eseményének a 14-én, szombaton sorra kerülő Gyöngykoszorúk gyöngye néptánctalálkozó ígérkezik.

Ahogy Barabási Attila elmondta, 27 csoport, mintegy 600–700 táncos lép színpadra, valamennyien más-más vidék táncrendjét mutatják be, saját zenekarral, saját népviseletben. „Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezete újból célul tűzte ki a Gyöngykoszorú néptánctalálkozók megszervezését, amit még Szabó György Pál néhai EMKE-elnök kezdeményezett” – mondta az igazgató, akinek javaslatára idéntől azoknak a településeknek, amelyek vállalták a néptánctalálkozók szervezését átadják a Szabó György Pál-díjat.

A szombat esti gálaműsort a körtvélyfáji kilencéves Szász Csanád László, a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató döntőjébe bejutott Maros megyei versenyző nyitja meg.