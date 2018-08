Eredeti rendeltetésén túl oktatási központként is szolgálna a csillagvizsgáló

Az épületben az amatőr csillagászati tevékenység mellett tudományos könyvtár is helyet kapna • Fotó: Barabás Ákos

Legutóbb 2012-ben hirdetett a város pályázatot, olyan civileket kerestek, akik felvállalták volna a csillagvizsgáló megmentését. Egyetlen jelentkező volt, az Udvarhelyi Info Egyesület: ők főként számítástechnikai profilú oktatóközpontot hoztak volna létre az ingatlanban. Az ekkora már romos állapotú épület felújítását azonban önerőből nem tudták volna elvégezni, így meghiúsult a projekt.

2016-ban a Városi Könyvtár vezetője, Szőcs Endre is kifejezte abbéli szándékát, hogy – amennyiben a városvezetés az intézmény ügykezelésébe adja az épületet – két teleszkóp megvásárlásával létrehoznák a még három évtizeddel ezelőtt megtervezett csillagvizsgálót. Az elképzelésnek azonban akkor nem volt foganatja.

A most bemutatott tervek értelmében

az épület megtartaná eredeti rendeltetését, de az amatőr csillagászati tevékenység mellett tudományos könyvtár is helyet kapna benne,

így egyfajta külső oktatási központként szolgálhatna a székelyudvarhelyi tanintézetek számára. Az épület közvetlen környezetében lévő kéthektárnyi területet is rendeznék: itt sétányokat, tanösvényt alakítanának ki, de a tervben egy sportolásra alkalmas tér létrehozása is szerepel. Az említett területet most bozótos és szemét fedi, ennek rendezése is fontos célja a projektnek.

A beruházás kivitelezésének becsült értéke kilenc hónap. Jelenleg a főfinanszírozóval való szerződés-aláírás van folyamatban, a következő lépés pedig a tervek és a munkálat licitre bocsátása lesz, tudtuk meg.