Erdőtűz tombol Laposnyán

Továbbra is próbálják megállítani a tűz terjedését a hatóságok a Laposnya környéki fenyvesben. A szeles időjárás miatt nem könnyű a feladat, a lángok most már 40 hektáros területen tombolnak. Este hét órakor segesvári és nagysármási tűzoltókat is vezényeltek a helyszínre. Rajtuk kívül negyven katonai tűzoltó és a környékbeli erdészetek munkatársai (összesen negyvenen), valamint négy libánfalvi önkéntes tűzoltó is küzd a lángokkal.