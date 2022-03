Erdőtűz a Rez-tetőn

Nagy füsttel járó erdőtűz keletkezett szombat délután a Székelyudvarhely melletti Rez-tetőn. A hatalmas füst a városból is látszik.

A helyszínre kiszálló tűzoltók időközben megfékezték a lángok terjedését, de továbbra is zajlik az oltás.

A tűz egy fenyves részen pusztított, a helyszínre a környékbeli hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak ki a lángok megfékezésére. A tűz nagy területen terjedt szét, és tett kárt az aljnövényzetben, de a területen található erdei fenyők egy részébe is belekapott.

László Szabolcs, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség vezetője elmondta, hogy őket is értesítették a tűzesetről és ki is szálltak a helyszínre. Információik szerint szándékosan raktak tüzet a helyszínen egyelőre ismeretlen elkövetők, azt még nem tudni miként terjedtek szét a lángok. Szemmel láthatón az aljnövényzetet emésztette fel a tűz, azt nem tudni, hogy mekkora kár keletkezett a fenyőfákban.

A tűzoltóktól megtudtuk, hogy az oltást nehezítette a folyamatosan felerősödő szél is, emellett azt is elmondták, hogy a tűz miatt az erdős részben is kár keletkezett, ennek mértékét a területen illetékes erdészet munkatársai fogják felmérni.