Erdélyieket is díjazott a táncművészek szövetsége

Novák Ferenc adta át a díjat Domokos Istvánnak • Fotó: Gálna Zoltán

Az együttes azon kívül, hogy a különböző erdélyi vidékek táncaiból, népszokásaiból merít, és előadásaiban autentikus népművészetét, népzenét és néptáncot visz közönség elé, a néptánc széleskörű népszerűsítését is felvállalta. Április 29-ét, mint a tánc világnapját évek óta megünnepli, villámcsődületekkel hívja fel a figyelmet erre a művészeti ágra, a táncosokra.

A hivatásos táncegyütteseket tömörítő Magyar Táncművészek Szövetsége 12 esztendeje minden év április 29-én, a Tánc világnapján díjakat ad azoknak a tagjainak, néptáncosoknak, koreográfusoknak, zenészeknek, néptánc-gyűjtőknek, akik tevékenységükkel kimagaslót alkottak.

Idén első alkalommal két erdélyi művészt is díjaztak, mindketten a Marosvásárhelyi Székely Állami Népi Együttes alapító tagjai voltak.

Székely Dénes posztumusz díjban részesült, lánya Székely Melinda vette át a díjat a budapesti ünnepi eseményen. Domokos István koreográfust, néptáncost és néptánc-gyűjtőt Marosvásárhelyen köszöntötte Novák Ferenc, népszerű nevén „Tata”, a Magyar Táncművészek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Mielőtt átadta volna a díjat, elmondta, 1962-ben járt először Marosvásárhelyen, azóta rendszeres kapcsolatban áll az együttessel, rendszeresen rendez és koreografál, népszerűsítő előadásokat tart felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt a népi kultúráról, hagyományokról, azok gyökereiről és jelentőségéről.

Gyermekeimet is úgy neveltem, hogy tudják, hol vannak a gyökereik és örömmel látom, hogy ők is továbbadják ezt, unokáim is ezt a nevelést kapják

– tette hozzá a neves koreográfus.