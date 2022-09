Erdélyi pedagógusok osztották meg egymással tapasztalataikat

Három év kihagyás után újító szándékkal tartották meg Személyiségfejlesztés – jó gyakorlatok az óvodában és az elemi tagozaton című regionális szimpóziumot, amelyen több mint 140 – nagyrészt Maros, Hargita és Kovászna megyéből érkező – pedagógus vett részt.

Erdélyi településekről összesen 70 oktató 51 dolgozatot küldött be a témában, amelyet idén először online formában is elérhetővé tesznek, a beküldők közül pedig több pedagógus, valamint Barabási Tünde, a BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat egyetemi docense is előadást tartott.

Demeter Magda, az esemény főszervezője kiemelte, hogy