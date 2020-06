Erdélyi kisvállalkozók, akiknek új kapukat nyitott a szükségállapot

Kovács-Bajkó Gyöngyi: álljunk pozitívan a változásokhoz, és próbáljunk segíteni embertársainkon • Fotó: Haáz Vince

Nika Iza alig nyitotta meg Izgága nevű fejlesztési központját tavaly áprilisban Brassóban, idén márciusban le is kellett állnia. Vállalkozásának fő tevékenysége a gyerekeknek szánt román társalgó tanfolyamok voltak.

„Márciusban ezer lejes bevételem volt, ami nagyon kevés, a kiadásokat is figyelembe véve. Kellett három hét, hogy helyrejöjjek, és valamilyen kilátást találjak ebből, és akkor fogalmazódott meg, hogy a régi hagyományos, személyes fejlesztőkön résztvevő diákjaimnak órákat tartsak online, de nem működtek ezek ilyen formában. Érdekessé, gördülékennyé, játékossá kellett tennem, így találtam ki az

online román társalgó módszert, ami dobókockás társasjátékokon alapszik, amelyekkel a mindennapi nyelvhasználatot gyakorolhatják a gyerekek.

Zoomon keresztül zajlanak az órák, egyszerre három-négy diákkal a leghatékonyabb” – mesélte a Székelyhonnak a brassói vállalkozó. A karantén ideje alatt teljesen átpozicionálta a célcsoportját, főleg földrajzi értelemben, hiszen a közösségi oldalon

fizetett reklámokat vásárolt, és tudatosan a székelyföldi településeket jelölte meg célcsoportként.

Május első felében már kétszer annyi bevétele volt, mint egész márciusban, ráadásul a régi diákjai közül csak hárman csatlakoztak, a többi az új célcsoportból került ki – osztotta meg velünk Nika Iza, akinek egy pénzügyi, marketing- és PR-szakemberekből álló mentorcsapat segített vállalkozásának fellendülésében.

Új kliensek jöttek, de maradtak a régiek is

Kovács-Bajkó Gyöngyinek Marosvásárhely egyik forgalmas utcájában van a tisztítószereket, pelenkákat, környezetbarát termékeket árusító boltja, és termékeinek egy részét olaszországi gyártóktól vásárolja.

„Eddig nem volt, aki foglalkozzon az online rendelésekkel, de a karantén ideje alatt áttettük az árukat egy online áruházba is, és most nagyon fellendült az online árusítás, illetve a közösségi oldalon is többször osztottuk meg a bolt reklámját. Így új kliensek is lettek, de a régieket is megtartottam, hiszen

felajánlottam a házhoz szállítást is,

főleg az idősebbeknek, akiknek például felnőttpelenkára volt szükségük” – mesélte a bolttulajdonos, aki a szükségállapot első két hetében nézett szembe a vírushelyzet negatív következményeivel, hiszen két hétig nem találtak szállítócéget, de aztán az olaszországi partner talált valakit, igaz, kicsivel drágábban, hiszen kevesebben vállalták a szállítást – osztotta meg lapunkkal a marosvásárhelyi üzlettulajdonos.

A szükségállapot idején sem zárt be a bolt, csak rövidített programmal működött. Kovács-Bajkó Gyöngyi a Székelyhonnak bevallotta, az elmúlt két hónap legfontosabb üzenete az volt számára, hogy álljunk pozitívan a változásokhoz, és próbáljunk segíteni embertársainkon.