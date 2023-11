Erdélyi kincs, mégsem kell a kutyának sem

Jóhiszeműen azt hitte a Csíkpálfalván élő Ferencz Huba, hogy a törzskönyvezett szülőktől származó nyolc darab erdélyi kopó kiskutyájáért közelharcot fognak vívni a kutyabarátok – ám csalódnia kellett. Sokként érte, hogy ez az erdélyi kincs tulajdonképpen a „kutyának sem kell”.

Nyolc csillogó fekete szőrű kutyakölyök szaladt szembe velünk, ahogy beléptünk Ferencz Huba nagyszülői örökségére, a 130 évvel ezelőtt épített, nemrég felújított csíkpálfalvi családi portára. Érkezésünk előzménye: Huba egy telefonbeszélgetésünkkor szomorúan nyugtázta,

sosem gondolta volna, hogy a kutyatartás reneszánszát élő Székelyföldön „kutyának sem fognak kelleni ezek a csodálatos erdélyi kopók.”

Nem engedtük el a fülünk mellett szavait, inkább abban maradtunk, hogy ha már tényleg a legveszélyeztetettebb helyzetben lévő, Magyarországról származó kutyafajtáról beszélünk, akkor legalább adjunk hírt arról, hogy most még megmenthetők ezek az állatok. Hirdetés Már csak azért is, mivel Magyarországon mintegy ezer törzskönyvezett egyedről tudni, Romániában ennél lényegesen kevesebb van – magyar kutyáról lévén szó, a kommunisták a szocializmus alatt valósággal irtották ezt a fajt.

Magyarországon fanatikusan vigyáztak a kutyára, a vadhajtásokat lecsipegették, hogy megmaradjon a fajta erőssége és tisztasága. Romániában ezzel szemben rosszabb a helyzet, a vadászoknak nem feltétlenül fontos a törzskönyv, nagy részük ugyanis eszközként tekint a kutyára”

– fogalmazott Huba.

Hogy került kapcsolatba ezzel a fajjal? Ferencz Hubának két komondora volt, mindkettő rákban pusztult el, viszonylag fiatalon; mindemellett a szukának befele forduló szemhéja volt (fajtabetegség), ami eleve kizárta, hogy törzskönyvvel továbbtenyészthető legyen. „A kan elpusztulása után kezdtem új kutyát keresni magamnak – ha már itt van ez a nagy udvar –, és ekkor Szikszai Péter csíkszeredai állatorvos javasolta nekem az erdélyi kopót. »Magyar típus, szívós, nincs nagyon öröklődő betegsége«” – sorolta. Fel is iratkozott Tőkés Lóránt ebtenyésztőhöz, erdélyi kopó „nagykövethez” egy kutyakölyökre, aki mindössze pár hét múlva jelezte: van egy hat hónapos szuka kiskutya, amitől családi okok miatt megválnának a gazdái. Elküldött egy fotót, amit „elsőre meglátva azonnal eldöntöttük a feleségemmel, hogy ez a kutya kell; az ezer lejes dugipénzünknek azonnal megvolt a helye. Ettől a szukától van egyébként a jelenlegi nyolc kis kutyakölyök”.

Tőkés Lóránt 2017-ben adott interjút a Vásárhelyi Hírlapnak. Akkor azt mondta, 2006-ban döntötte el, hogy Besztercéről vásárol egy fajtatiszta, törzskönyvvel rendelkező szukát és tenyészteni fogja a kihalófélben levő, veszélyeztetett erdélyi kopót. Mint jelezte, azért veszélyeztetett, mert nincs túl sok belőle és félő, hogy ha kicsi az állomány, akkor nem fog fennmaradni elegendő életerős, fajtatiszta egyed. Romániában nincs pontos kimutatás arról, hogy hány fajtatiszta erdélyi kopót tartanak. „Ha mi, erdélyi magyarok nem őrizzük meg ezt az őseink által kedvelt, az erdélyiekhez és a kultúránkhoz tartozó kutyafajtát, akkor helyettünk ki teszi meg?” – tette fel a kérdést Tőkés Lóránt hat esztendővel ezelőtt.





„Ne te, kopó, és még szép is” Az első jel, hogy ez a kutya nagyon szép példány, akkor derült ki számára, amikor Balogh Barna csíkzsögödi állatorvos így jellemezte a Tirkó névre hallgató kutyust: „Ne te, kopó, és még szép is”. A friss kutyatulajdonos meglepődött ezen, hiszen „az én szememben minden erdélyi kopó szépnek tűnt”. Hamarosan azonban kiderült, hogy miért mondta mindezt. 2019-ben Szovátán rendezték a IV. Székelyföldi tájjellegű erdélyi kopó szemlét, ahová kíváncsiságból a Ferencz család is ellátogatott.

Sosem vittünk kutyát kiállításra, most sem ez volt a cél, mindössze az, hogy megismerjük a kutyánk tenyésztőjét. A helyszínen azonban arra biztattak, hogy Tirkót nevezzük be, amibe ódzkodva belementünk. Meg is nyerte a saját kategóriáját (kamasz–növendék), aztán a fődíjat és a magyarországi kopóklub különdíját – ennél több kitüntetést ezen a szemlén nem is lehetett volna bezsebelni. Én csak kapkodtam a fejem, hiszen még azt sem tudtam, hogy a ringben hogyan is kell beállítani egy kutyát.”

A szemle arra is jó volt, hogy kiderüljön számára, kell legyen az állatnak egy úgynevezett minősítési lapja, vagyis legalább két kutyakiállításról értékelt minősítést kell elhoznia, mert csak így kaphatják meg az esetleges almok kiskutyái később a törzskönyvet. „2019 után 2021-ben Nagyszebenben jártunk egy kiállításon, ahol fajtagyőztes szuka-díjjal jöttünk haza. Onnantól könnyen jött a minősítés megszerzése.” Kan is kell a szuka mellé Mindezek után egy barátja kopójával pároztatták Tirkót, a kopó azonban méhgyulladást kapott – az esetek döntő többségében ilyenkor eltávolítják a szuka méhét, hogy az állat el ne pusztuljon. Szikszai Péter állatorvos azonban kikezelte a kutya méhét, mivel a gazdáinak fontos volt, hogy ezt a szép egyedet ne hagyják elveszni. „Közben bekopogott hozzám egy ismeretlen kopótulajdonos azzal a téves információval, hogy nekem kan kopóm van, és hozná az ő szukáját pároztatni. Jeleztem viccesen, hogy nekem szukám van, a lány a lánnyal kutyák esetében pedig továbbra sem működik, de eligazítottam egy kan gazdájához. Abból a pároztatásból lett is egy szép alom, a kan gazdájának a szokásjog alapján járó kiskutyára azonban nem volt igénye, így az hozzám került. Ekkor választottam ki Diót, és így lett egy kan kopónk is. Diónak is törzskönyvet kellett szereznünk – az apjának ugyanis nem volt –, így ismét végig kellett járnunk a kálváriát: két szépségversenyen kiváló minősítést ért el, így most úton van a törzskönyve.”

És megérkeztünk 2023 őszére: Dió és Tirkó megajándékozta a családot egy egészséges nyolcas alommal. „Ekkor jött a szomorú felismerés:

hiába hirdettem Facebookon és úton-útfélen, kutyának sem kellenek ezek az értékes négylábúak. A legtöbb érdeklődő azzal kezdi, hogy »Care este ultimul preț?«, vagy »Mennyi az utolsó ár?«.

Az ember 10, 15 évre választ magának társat, az ár pedig az utolsó szempont kellene legyen.” Na de miért pont erdélyi kopó? Kinek ajánlja a kutyusokat? – kérdeztük a lelkes gazdit. „Elsősorban vadászoknak, de mindazoknak, akik szeretnek aktív életet élni. Egyáltalán nem alkalmas tömbházban való tartásra. Egy osztálykirándulás alkalmával Tusnádfürdőről feltúráztunk a Szent Anna-tóhoz, mint oly sokszor gyermekkorunkban. Azt a szakaszt a medvék miatt évek óta ritkán járják, a kopónk azonban »takarított« előttünk: el-eltűnt az erdőben, időnként nagyokat ugatott, mi pedig a harminc gyerekkel biztonságban fel tudtunk menni a tóhoz. Volt velünk egy mudi is (az egyik legritkább, legkevésbé ismert magyar pásztorkutyafajta), amelyik nem hagyott el minket, a kopó azonban végig portyázott. Még helymeghatározó nyakörvet sem viselt, hiszen megtanítottam, hogy térjen vissza – az azonban hozzátartozik az erdélyi kopók életviteléhez, hogy egyes példányok akár napokig is elcsatangolhatnak otthonról.”

A nyolc kiskutya jelenleg kilenc hetes, túl vannak a második oltásukon, kettő közülük Franciaországban fog lakni, egy pedig Csíkpálfalva községben – a többire azonban nem jelentkezett gazda.

Őszintén mondom, valóságos sokként ért, hogy ezekre a kutyusokra senki nem kíváncsi. Itt van ez a fantasztikus erdélyi családbarát értékünk, ráadásul még gyermekcentrikus is.

Sok cikket olvastam a világ legintelligensebb kutyájának tartott border collie-ról, és valószínűleg az is Skóciában; na de nekünk itt van az erdélyi kopónk. Ami arra is hajlamos, hogy egy ötven kilométeres biciklitúrán velünk tartson; szaladáskor is velünk halad, a medvét felhajtja és elkergeti, így esély sincs arra, hogy ráfussunk a vadállatra” – érvelt az erdélyi kopó mellett. Beszélgetésünk végén Huba jelezte, mindenképp érdemes tudni, hogy

novembertől szigorodott Romániában a kutyák törzskönyveztetése, mivel világossá vált, hogy a szakmai előírásokat figyelmen kívül hagyva szaporították a különböző fajokat, ez pedig meg is látszott a legtöbb fajta génállományán.

A tenyészthető minősítés megszerzéséhez mostantól kettő helyett három minősítésre lesz szükség, amit kutyaszépségversenyeken lehet megszerezni. Továbbá diszpláziavizsgálat és munkavizsga is kell; ha ezeket figyelmen kívül hagyja a tenyésztő, akkor a kiskutyák nem lesznek törzskönyvezhetők. Romániában mindössze féltucatnyi állatorvos végez diszpláziavizsgálatot. A diszplázia örökletes kutyabetegség, azonban tünetei a korai felismerés esetén a megfelelő életmóddal, táplálással és kezeléssel enyhíthetők. Valószínűleg nehezebb idők következnek a szaporítók számára – ez azonban nem segít az erdélyi kopón, hiszen így még nehezebb lesz törzskönyvezett egyedekre találni. Csíkpálfalván viszont gazdákra vár a Dió-Tirkó család néhány csillogó szőrű tagja.