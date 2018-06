Erdélyben turnézik a Budapesti Showszínház – Interjú Tóth Ádám, színházigazgatóval (x)

Tóth Ádám, a Budapesti Showszínház főigazgatója • Fotó: Németh Zsófia Zoé

Itt leszünk, majd egy héten át, s bízunk benne, hogy ennyi előadásra már mindenki be tud majd jutni aki szeretné átélni ezt a katarzist, amit nekünk 28-án már volt szerencsénk kétszer is átélni itt.

Van már most olyan kedves nézőnk, aki mindegyikre vett jegyet, azaz végigturnézza velünk ezt a hetet. De válaszolva a kérdés első részére is: nem tartom kifejezetten rétegzenének, hiszen ezek a dalok, dallamok szinte mindenkit tűzbe tudnak hozni,

– Ön sok munkát és energiát fektet abba, hogy egy-egy produkciója a lehető legtökéletesebb legyen. Megéri manapság, 2018-ban színházat csinálni?

– Nem számít, hogy megéri e. Ha csak ezt nézném, az meglátszódna a produkcióinkon is, illetve kevésbé mernénk kockáztatni. Már amennyiben anyagi szempontból kérdezi. Erkölcsi, művészi és szellemi értelemben nézve viszont mindenképpen, számomra sokkal fontosabb a közönség visszajelzése bármilyen egyéb eredménynél.

– Jönnek még Erdélybe az Operett Gálák után is?

– Nagyon szeretnénk, igen. Vannak más jellegű előadásaink is, musicalek például, amiknek szintén itt lenne a helyük. Bízom benne, hogy azok, akik ott voltak a 28-i előadáson, s ott lesznek most, ezen a hosszú és kalandos turnén is velünk nem fognak minket elfelejteni és eljönnek majd akkor is, ha egy komolyabb témájú darabbal érkezünk. Mindenkit sok szeretettel várunk a Nemzeti Operett Gálán!

Balázs Anna

