Erdély-szerte emlékeznek 1956 hőseire

A szabadság nevében mottóval emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról az erdélyi, a partiumi és a bánsági településeken. Összesen 158 rendezvényt tartanak 73 helyszínen.

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Az Erdély-szerte és a szórványban is zajló rendezvényeken a pesti srácok és lányok mellett 1956 erdélyi hőseiről is megemlékeznek.

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1956. október 23-án a magyar nemzet kimondta, szabadságban, méltóságban akar élni, maga akar dönteni a saját sorsáról.

„Ez a remény pedig nem állt meg Magyarország határainál: