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Erdély-szerte emlékeznek 1956 hőseire

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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A szabadság nevében mottóval emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról az erdélyi, a partiumi és a bánsági településeken. Összesen 158 rendezvényt tartanak 73 helyszínen.

Székelyhon

2026. október 21., 19:362026. október 21., 19:36

Az Erdély-szerte és a szórványban is zajló rendezvényeken a pesti srácok és lányok mellett 1956 erdélyi hőseiről is megemlékeznek.

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1956. október 23-án a magyar nemzet kimondta, szabadságban, méltóságban akar élni, maga akar dönteni a saját sorsáról.

„Ez a remény pedig nem állt meg Magyarország határainál:

Idézet
eljutott Erdélybe is, mindazokhoz, akik nyíltan vagy csendben hittek egy szabadabb élet lehetőségében”

– idézi az MTI az RMDSZ közleményét.

Marosvásárhelyen is filmvetítésekkel idézik meg 1956 hangulatát a napokban. Pénteken az ökumenikus istentisztelet után fáklyás felvonulás lesz a várbeli ’56-os kopjafához, ahol ünnepi megemlékezést tartanak.

Csíkszeredában Magyarország főkonzulátusának szervezésében hetek óta zajlanak a főként fiatalokat, gyerekeket célzó programok, kedden történészkonferenciát is tartottak. Pénteken

fényfestés lesz a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem épületén,

majd a Gloria Victis emlékműnél emlékeznek meg az évfordulóról. A napokban a Csíki Moziban több ’56-os filmet is levetítenek.

Székelyudvarhelyen „Egy nép kiáltott” mottóval tartanak rendezvénysorozatot. Pénteken fáklyás felvonulás lesz, majd az „Én népem” – „Légy hű és életet adok neked” című, Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára készült folkoperát is előadják.

Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban vetítenek ’56-os filmeket. Pénteken az ’56-os emlékparkban tartanak megemlékezést, ezután

az ünneplők fáklyákkal vonulnak

az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére felállított kopjafához.

Emellett többek között Kolozsváron, Nagyváradon és Szatmárnémetiben is változatos programokkal emlékeznek az ’56-os eseményekre.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Háromszék Megemlékezés
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