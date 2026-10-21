Erdély-szerte emlékeznek 1956 hőseire

Fotó: Haáz Vince
A szabadság nevében mottóval emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról az erdélyi, a partiumi és a bánsági településeken. Összesen 158 rendezvényt tartanak 73 helyszínen.
Az Erdély-szerte és a szórványban is zajló rendezvényeken a pesti srácok és lányok mellett 1956 erdélyi hőseiről is megemlékeznek.
1956. október 23-án a magyar nemzet kimondta, szabadságban, méltóságban akar élni, maga akar dönteni a saját sorsáról.
„Ez a remény pedig nem állt meg Magyarország határainál:
– idézi az MTI az RMDSZ közleményét.
Marosvásárhelyen is filmvetítésekkel idézik meg 1956 hangulatát a napokban. Pénteken az ökumenikus istentisztelet után fáklyás felvonulás lesz a várbeli ’56-os kopjafához, ahol ünnepi megemlékezést tartanak.
Csíkszeredában Magyarország főkonzulátusának szervezésében hetek óta zajlanak a főként fiatalokat, gyerekeket célzó programok, kedden történészkonferenciát is tartottak. Pénteken
majd a Gloria Victis emlékműnél emlékeznek meg az évfordulóról. A napokban a Csíki Moziban több ’56-os filmet is levetítenek.
Székelyudvarhelyen „Egy nép kiáltott” mottóval tartanak rendezvénysorozatot. Pénteken fáklyás felvonulás lesz, majd az „Én népem” – „Légy hű és életet adok neked” című, Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára készült folkoperát is előadják.
Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban vetítenek ’56-os filmeket. Pénteken az ’56-os emlékparkban tartanak megemlékezést, ezután
az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére felállított kopjafához.
Emellett többek között Kolozsváron, Nagyváradon és Szatmárnémetiben is változatos programokkal emlékeznek az ’56-os eseményekre.
Megtiszteltetés és óriási felelősség volt Románia miniszterelnök-helyetteseként képviselni a magyar közösséget, és felelősséggel dolgozni a kormányban – írta szerda délutáni posztjában Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora.
Romániában volt tavaly a legnagyobb a GDP-arányos költségvetési hiány az Európai Unióban: 7,8 százalék – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.
Több diák iskolai tanácsadó segítségét kérte szerdán a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában, amikor két nappal a 13 éves tanuló által elkövetett késelés után visszatértek a tantermekbe – közölte a Beszterce-Naszód megyei főtanfelügyelő.
Csütörtökön 8 és 13 óra között akadozhat az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több pontján – tájékoztatott a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.
Állami kitüntetéseket adtak át az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából az Országház kupolacsarnokában szerdán.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán nyugalomra intett a finanszírozási gondokkal küszködő kórházak ügyében.
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását a hatóságok – közölte a Telex szerda délután. A volt jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták ki gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával.
Több mint 15,5 millió ügyfél váltott szolgáltatót Romániában a telefonszáma megtartásával a számhordozás 2008. októberi bevezetése óta – közölte az Országos Hírközlési Hatóság (ANCOM).
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán három fő feladatot jelölt meg az uniós források területén.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szerint Călin Georgescu átvizsgáltatta mogoșoaiai villáját, hogy kiderítse, helyeztek-e el az otthonában lehallgatókészülékeket vagy rejtett kamerákat a nyomozók.
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