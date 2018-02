Épülhet az út Hargita és Maros megye között

Illusztráció • Fotó: Sándor Csilla

Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke szerint a kezdeti nehézségeket és az óvást követően most már elhárultak az akadályok, és tavasszal, amint az időjárási viszonyok lehetővé teszik,

elkezdődhet a munka, amelyet kilenc hónap alatt kell a kivitelezőnek elvégeznie.

A Hargita megyei önkormányzat sajtóközleménye hangsúlyozza, hogy az újabb beruházás nemcsak két szomszédos település összekötését jelenti, hanem a térséget is összekötik ezzel, hiszen így Székelykeresztúrról könnyebben és gyorsabban lehet majd Maros megye irányába közlekedni és fordítva, fellendítve ezzel a turizmust is a két megyében. Régi terv már, hogy járhatóvá tegyék az Erdőszentgyörgyöt Székelykeresztúrral összekötő utat, és ez most megvalósulni látszik.