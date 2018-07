Épülhet Csíkszeredában a Márton Áron Kulturális Központ

A régi alap feltörésével kezdték a munkát a kulturális központ helyszínén • Fotó: Gecse Noémi

Arra is emlékeztetett az illetékes, hogy a magyar kormányhoz benyújtott nyertes pályázatuk révén foghattak hozzá beruházásukhoz, a kapott 4,6 millió lejt az épület pirosba való felépítésére fordítják. A kivitelező cég vállalta, hogy határidőre, év végéig felépíti és befedi az épületet, kialakítja a bentlakással való összekötő szárnyat, beszerel minden vakolat alá kerülő vezetéket, például a fűtésrendszerét, illetve elvégzi az áramszerelést. Emellett a külső nyílászárókat helyükre illeszti, a belső vakolást elvégzi, és ahol nem lesz csempézés, ott elteríti a simított padlót is – részletezte.

Mintegy másfél éves munka eredményeként június 11-én végre megkapta az építkezési engedélyt a csíkszeredai Márton Áron Kulturális Központ elkészítésére a beruházó Szent Kereszt-plébánia. Még aznap meg is kötötték a szerződést a kivitelezővel, amelynek munkásai 21-én fogtak hozzá a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium bentlakása melletti területen szükséges teendőkhöz ‒ számolt be érdeklődésünkre Darvas-Kozma József. Az egyházközség plébánosa továbbá kifejtette, a telken lévő régi alap födémét a szakemberek javaslatára fel kell törni, jelenleg ezen dolgoznak a munkások.

amelynek megvalósításához több mint 4 millió lejre lesz még szükség. Mindezek mellett területrendezést is végezni kell az építkezés befejezte után.

Elmarad tehát a fűtőtestek, szaniterek (egészségügyi, mosdóhigéniai termékek, fürdőszobabútorok) beszerelése, a csempézés, a külső szigetelés, a gépészeti elemek beszerzése és egyéb kisebb belső munkálatok. Ezeket jövőben viteleznék ki, szintén pályázati úton szereznék be az ehhez szükséges anyagiakat ‒ tisztázta Darvas-Kozma József. Kérdésünkre elmondta,

Az épületről

Az építkezés során egy négyszintes – 450 négyzetméter alapterületű – épület készül, amelyben egyházi intézmények számára irodákat, illetve konferenciatermet, tanári lakásokat alakítanak ki. Továbbá egyházművészeti és Márton Áron néhai püspökkel kapcsolatos kiállítások bemutatására alkalmas felület is helyet kap a létesítményben. A kulturális központot összekötik a Segítő Mária Gimnázium bentlakásával, így az előbbiből elérhető lesz az utóbbi díszterme, és a központ különböző kiállításai, konferenciái is könnyen megközelíthetők lesznek a bentlakók számára.

Bölcsőde-napközi is épülhet



Sikeresen pályázott a magyar kormány óvodafejlesztési programjára is a Szent Kereszt-plébánia, amelyet szintén az év végéig kellene befejezniük. Ezt a határidőt azonban nem tudják tartani, mivel a város általános rendezési tervének (PUG) hiányában nem bocsájtanak ki építkezési engedélyt számukra, így jelenleg az új létesítmény helyszínére készíttetik az övezeti rendezési tervet (PUZ) – avatott be érdeklődésünkre Darvas-Kozma József. Hozzátette, bízik abban, hogy rövidesen elkészülnek azzal, és idén legalább az épület alapját megépíthetik a Szív utcai dendrológiai parknak nevezett zöldövezet délnyugati részén – a sátortetős jégpálya szomszédságában. Ehhez már kérték a kivitelezés határidejének meghosszabbítását. Elképzelésük szerint tehát jövőben készülhetne el a 120 gyermek taníttatására alkalmas bölcsőde-napközi. Erre a plébános elmondása szerint nagy igény mutatkozik a fiatal családos közösség részéről.