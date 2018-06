Építkezési hagyományok mai technológiával

Május vége van, ilyenkor kezdődnek általában azok az építkezések, amelyekről – megfelelő anyagi fedezet esetén – azt remélik az építtetők, hogy őszre elkészülnek vele. Ha lakóházról van szó, akkor arra számítanak, hogy a télre már be is költöznek, a karácsonyt már ott tölti a család. De van egy félelem is, hogy mi van, ha valami közbe jön, és mégsem lesz kész az ingatlan. Olvasónk kérte, ha tehetjük, kérjünk tanácsot szakembertől, a számos létező technológia közül melyiket ajánlják, melyik az, amelyik Székelyföld időjárásának, hagyományainak leginkább megfelel, és lehetőleg rövid idő alatt kivitelezhető.