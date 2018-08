Építik a színpadot, készülnek az előadók a Csíksomlyói passióra

Zajlanak a budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója, a Csíksomlyói passió csíksomlyói előadásának előkészületei. A nyeregben építik a színpadokat az oltár mellé, jövő hét elejétől pedig Csíkszeredában is próbálnak a fellépők, előbb a helyi táncosok, majd szerdától a produkció teljes, mintegy 250 fős stábja.

Épül a színpad. Nemcsak méreteiben, hangulatában is monumentális produkcióra készülnek • Fotó: Gecse Noémi

színházban is egy monumentális alkotás, a nyeregben pedig ennek a sokszorosát szeretnénk létrehozni”

augusztus 14-én pedig Csíkszeredában, az Erős Zsolt Arénában kezdődnek el a próbák, amelyekbe augusztus 15-től a teljes magyarországi stáb is bekapcsolódik.

A Csíksomlyói passió előadásában a költői és prózai szövegek, a színészi játék mellett a tánc és a zene is szerepet játszik. A Nemzeti Színház színészeinek játékát a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosainak és zenészeinek közreműködése egészíti ki, a darab koreográfusa Zsuráfszky Zoltán. A Csíksomlyón színpadra állított produkcióba száz helyi táncos is beépül.

Amint Vidnyánszky Attila ismertette, az előadásban a Böjte Csaba ferences szerzetes által vezetett alapítvány gyermekkórusa is részt fog venni. A főigazgató rámutatott, helyi erőként lehet említeni a térséghez több szálon kötődő Molnár Levente operaénekest is, aki részt vesz az előadás előkészítésében, és az egyik szerepet is játssza.

Két színpad épül



A próbák jövő hét közepétől a nyeregben folytatódnak, ahol már július végén elkezdődtek a munkálatok, kameraállványok épültek, és készítik a színpadokat – mondta el Ábrahám Előd, a produkciót helyben előkészítők egyike. Vidnyányszky Attila kifejtette, hatalmas játéktér lesz a helyszínen, az oltár mellé két nagy színpad épül, ezeket pedig jobbról és balról is két hatalmas kivetítővászon egészíti ki. Az előadás ingyenes, és amint a főigazgató közölte, élőben közvetíti a produkciót a Duna World tévécsatorna.