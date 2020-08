Épített örökség, ahogyan még nem láttuk: megnyílt a Mini Erdély Park

A park folyamatosan bővülni fog, és szakaszosan nyitják meg a különböző részeket, egyelőre mintegy negyven makettet lehet megtekinteni – tudtuk meg Fazakas Szabolcstól, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdájától. Mint mondta,

a híres erdélyi épületek, városrészek és falvak kicsinyített mását bármelyik nap megnézhetik a Szejkefürdőre látogatók délelőtt tíz és este hét óra között.

Fazakas ugyanakkor arra is kitért, hogy néhány héten belül az Orbán Balázs Látogatóközpont is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. A Legendárium csapata már arra is keresi a megoldást, hogy télen se keljen bezárjanak.